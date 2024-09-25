Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Ailesinden açıklama geldi

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanan ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama geldi.

"Fizik tedavi sürecimiz var"

Önceki gün yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenaze törenine katılan Levent İnanır, dayısı hakkında "Çok iyi. Fizik tedavi sürecimiz var. Onun dışında her gün ilerliyor, iyiye gidiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı atlattık. Çok iyi olacak" dedi.

Sık sık ziyarete gittiğini belirten Levent İnanır, "En son 3 gün önce gördüm. Yarın yine gideceğim yanına. Sürekli beraberiz. Dualarla iyileşecek inşallah" diye konuştu.

Jülide Kural: Yalan haberlere kulak asmayın

Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart günü rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavinin iyi gitmesi sonucu İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz ay akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti. Bu iddialara yanıt ise Jülide Kural'dan geldi. Kural, "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum" dedi.