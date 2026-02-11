Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı belli oldu

Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Kanbolat Görkem Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın menajeri Selin Kök'ten açıklama geldi. Paylaşımda; “Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.

Cenaze programı belli oldu

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi.

45 yaşında hayata veda eden Kanbolat Görkem Arslan, 12 Şubat Perşembe günü ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.