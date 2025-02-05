Kanser hastalarının duygusu yapay zekayla görselleştirildi

Mehmet KAYA

ANKARA – Dünya Kanser Günü vesilesiyle, kanser hastalığı yanında hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı sürecin de hastalıkla mücadeledeki önemli yeri gündeme getirildi. Hastaların da katıldığı gönüllü organizasyonlar Kanserle Dans Derneği ve ONKODAY Ankara’da kanser ve kanser hastalarının, yakınlarının sosyal ve psikolojik desteklerinin öneminin vurgulandığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, kanser hastalarının ilk teşhisi duydukları, tedavi oldukları haberini aldıkları anların yapay zekayla görselleştirildiği “Duyguların Yolculuğu” adı verilen resimler de sunuldu.

“Dayanışma ve empatiyi artırmak istiyoruz”

Kanserle Dans Derneği Başkanı, kendisi de kanser hastalığı geçiren kişilerden olan Sevil Gürkan, bu hastalıkla mücadelede psiko-sosyal desteğin kritik önemde olduğunu belirterek, “Kanser hastalarının tedavi süreçlerinde yalnızca fiziksel değil, duygusal dayanıklılığa da ihtiyaçları var. Bu proje, yalnızca hastalar için değil, onların yakınları, sağlık uzmanları ve toplumun her kesimi için de bir rehber niteliği taşıyor. ‘Duyguların Yolculuğu’, bu zorlu sürecin farklı evrelerinde empatiyi, desteği ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.” dedi.

Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) Başkanı Füsun Önen de duygusal yönden desteğin tedavinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, onkoloji hasta dernekleri ile sağlanan bu yöndeki katkının önemli olduğunu vurguladı.

Uzmanlar: Gençlerde de kanser görülüyor

Toplantıya katılan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kanserli hasta sayısının küresel ölçekte arttığını vurgulayarak, sadece yaşlıların değil gençlerin de kansere yakalanma sıklığında artış olduğunu hatırlattı. Duygusal ve medikal yaklaşımın tedavinin parçaları olduğuna işaret eden Prof. Dr. Karadurmuş, “Yalnızca medikal değil, duygusal ve psikososyal açıdan da bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu proje, kanserle mücadelede daha bütünsel bir yaklaşım geliştirmemize olanak sağlayacak” dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel de “Kanser tedavisinde güncel imkanlara erişim ne yazık ki her ülkede eşit değil. Kanseri önlemenin en etkili yolları, kanserojen maddelerden uzak durmak ve tarama tetkikleri ile erken tanı sağlamaktır. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, bu alanda hizmet veren erken tanı merkezleri ile hekimlerin uyarılarına kulak verelim ve kanserden korunmak için gerekli adımları atalım” diye konuştu.

Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak hastaların duygularını saklayabildiğine işaret ederek, “Hastaların teşhis anından itibaren yaşadığı duygusal değişimler, tedavi süreçlerindeki motivasyonlarını doğrudan etkiliyor. Öte yandan hastalar çoğu zaman aile bireylerinin yanında duygularını rahatça belli edemiyor. Bu nedenle 'Duyguların Yolculuğu', bu süreçleri daha iyi anlamamıza ve sağlık profesyonellerinin hastalarla daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olacak” dedi.