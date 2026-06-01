Kanye West tarih yazdı: 118 bin kişilik rekor gecede dünya İstanbul'u konuştu

Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlar, ünlü isimler ve içerik üreticileriyle İstanbul, bir gece boyunca küresel müzik gündeminin merkezine dönüştü.

Kanye West konseri, Billboard gibi Amerika’nın en büyük müzik ve eğlence yayıncılarının dışında AFP, Reuters gibi ajanslar ve Sunday Times, Forbes gibi yayınların da gündemindeydi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle sakinleşen şehir, konser haftasında bambaşka bir görüntüye sahne oldu.

Başta Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, ABD, Rusya, Polonya ve Körfez ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçiler İstanbul'u doldurdu. Oteller, restoranlar, ulaşım ağları ve eğlence noktaları konserin yarattığı hareketlilikten payını aldı.

Stadyum çevresinde festival havası

Konser günü sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde yoğunluk oluştu. Bazı hayranlar geceyi stadyum çevresinde geçirirken, bazıları kapılara saatler öncesinden geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler birbirleriyle buluştu, fotoğraf çektirdi ve konser başlamadan saatler önce büyük bir festival atmosferi oluştu.

Gecenin en dikkat çekici anlarından bazıları ise seyirciler arasında yaşandı. Ye'nin sahnedeki ışık şovları sırasında çok sayıda evlilik teklifi gerçekleşirken, binlerce kişi bu anlara alkışlarla eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

118 bin kişi tek ses oldu

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ye sahneye çıktığında stadyumdaki atmosfer bambaşka bir boyuta taşındı. Bazı şarkılarda 118 bin kişi aynı anda sözlere eşlik ederken Atatürk Olimpiyat Stadı adeta dev bir koroya dönüştü. Seyircinin yarattığı güçlü atmosfer karşısında Ye'nin sahneden verdiği tepkiler gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

5 bini aşkın kişilik dev ekip

Etkinlik, ILS Vision tarafından şehir ölçeğinde kurgulanan yüksek yoğunluklu bir operasyon modeli ile hayata geçirildi. Güvenlikten teknik prodüksiyona, sahne kurulumundan saha operasyonlarına ve lojistik akışa kadar tüm süreç, toplamda 5 bini aşkın kişilik bir ekip tarafından eş zamanlı olarak yönetildi.

118 bin kişilik rekor katılıma sahne olan bu dev organizasyonda; stadyum içi ve çevresinde bine yakın emniyet mensubu ile 2 bin 500’e yakın özel güvenlik görevlisi hazır bulunarak güvenliği sağladı. Ayrıca teknik, lojistik, sahne arkası ve catering gibi farklı alanlardan sorumlu bin 500’ü aşkın personel de aktif görev alarak dev konserin operasyonunun da kusursuz geçmesi için büyük bir özveri gösterdi.

Bu yapı, klasik etkinlik organizasyonlarının ötesinde, gerçek zamanlı koordinasyon ve entegre kriz yönetimi gerektiren çok katmanlı bir sistem mimarisi olarak ele alındı. Toplamda 5.000 kişiyi aşan ekibin koordinasyonu ile kusursuz ve sorunsuz bir şekilde yönetilen etkinlik, İstanbul’un küresel çapta etkinliklere ev sahipliği yapabilme kapasitesini de dünyaya kanıtlamış oldu.

Şimdiye kadarki tüm stadyum konser rekorlarını geride bıraktı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen konser, küresel stadyum konserleri tarihine de referans niteliğinde bir veri seti ekledi.

Tarihte en yüksek katılımlı stadyum konserleri arasında yer alan ve bugüne kadar dünya çapında gerçekleşen en yüksek katılımlı konser olarak yeni bir dünya rekoruna imza atan etkinlik, sırasıyla dünyaca ünlü şu sanatçıların seyirci rekorlarını geride bıraktı:

Zach Bryan: 112.408 kişi, George Strait: 110.905 kişi, Ed Sheeran: 109.500 kişi, U2: 98.000+ kişi, Taylor Swift: 96.006 kişi, Paul McCartney: 90.000+ kişi, George Michael: 85.000+ kişi, Coldplay: 80.000+ kişi ve U2: 80.000+ kişi.

Bu tablo, canlı müzik endüstrisinde ölçek, erişim ve deneyim tasarımı açısından yeni bir eşik tanımladı.

ILS Vision’a göre bu model, gelecekte daha büyük ölçekli uluslararası prodüksiyonlar için hem operasyonel hem de stratejik bir referans noktası oluşturuyor. İstanbul’un bu geceyle birlikte yalnızca bir konser şehri değil, küresel pop kültürün gerçek zamanlı üretim merkezlerinden biri haline geldiği değerlendiriliyor.

Erdem Karahan: Ye, Türkiye'de tarih yazdı

ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan, geceye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ye Türkiye'de tarih yazdı. 118 bin kişiyi aynı anda bir araya getirerek ülkemizin en büyük biletli stadyum etkinliklerinden birine imza attık. Ancak bu geceyi özel kılan yalnızca rekor değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen insanların İstanbul'da buluşması, şehrin sokaklarında aynı heyecanı paylaşması ve gecenin sonunda 118 bin kişinin tek bir ses haline gelmesi unutulmaz bir tablo ortaya çıkardı. Bu gece sadece bir konser değil, İstanbul'un dünya sahnesine verdiği güçlü bir mesajdı.

Konser, bir müzik ve eğlence deneyiminin ötesinde, Türk mutfağının ve kültürünün dünyaya tanıtılmasında da çok büyük bir değer ve etki yarattı. Türk misafirperverliğini deneyimleme fırsatı bulan ve Türkiye’nin zengin gastronomi mirasına hayran kalan Ye, ziyareti boyunca tatma fırsatı bulduğu şiş kebap, lahmacun ve helva gibi geleneksel lezzetlerimizin yanı sıra, coğrafi işaretli ürünlerimizden Gaziantep baklavası ve Maraş dondurmasına olan beğenisini de dile getirdi. Bu kültürel deneyimin de aracılığını üstlenmekten dolayı son derece mutlu ve gururluyuz."

118 bin bilet satışıyla gerçekleşen organizasyon, canlı müzik tarihinin en dikkat çekici etkinlikleri arasındaki yerini alırken, İstanbul da bir kez daha dünyanın en büyük kültür ve eğlence buluşmalarına ev sahipliği yapabilecek kapasitesini ortaya koydu.

Ye logolu ürünlere yoğun ilgi

Konser alanındaki resmi ürün noktaları gün boyunca en yoğun bölgeler arasında yer aldı. Ye logolu tişörtler, sweatshirtler, şapkalar ve özel koleksiyon ürünleri kısa süre içinde tükenirken, binlerce ziyaretçi konserden hatıra ürünlerle ayrıldı. Etkinliğin yarattığı ekonomik hareketlilik, yalnızca konser alanıyla sınırlı kalmayarak şehir genelinde de hissedildi.