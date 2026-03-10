Kanye West’in İstanbul konseri: 35.000 TL'lik biletler dakikalar içerisinde tükendi

Dünyaca ünlü müzisyen Kanye West, 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacak. Ünlü rapçinin konseri için satışa sunulan 50 bin biletin 35 bini, sadece ilk 7 saatte tükendi. Bu sayı, Türkiye’de bir yabancı müzisyen veya grubun bir konser için ilk günde sattığı en yüksek bilet adedi olarak kayıtlara geçti.

35.000 TL'lik biletler dakikalar içerisinde tükendi

50 binden fazla seyircinin katılması beklenen konserde bilet fiyatları 5.400 TL’den başlıyor. Farklı kategorilerde 7.200 TL ve 18.000 TL’lik bilet seçenekleri de sunulurken, en yüksek fiyatlı “elmas” kategorisindeki biletler 35.000 TL olarak belirlendi ve dakikalar içinde tükendiği bildirildi.