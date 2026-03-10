Kanye West’in İstanbul konseri: 35.000 TL'lik biletler dakikalar içerisinde tükendi
Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West’in 30 Mayıs 2026’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştireceği konserin biletleri satışa sunuldu. Konserin 50 bin kişilik kapasiteye sahip olması beklenirken, sadece 7 saat içinde 35 bin biletin satıldığı açıklandı.
Dünyaca ünlü müzisyen Kanye West, 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacak. Ünlü rapçinin konseri için satışa sunulan 50 bin biletin 35 bini, sadece ilk 7 saatte tükendi. Bu sayı, Türkiye’de bir yabancı müzisyen veya grubun bir konser için ilk günde sattığı en yüksek bilet adedi olarak kayıtlara geçti.
35.000 TL'lik biletler dakikalar içerisinde tükendi
50 binden fazla seyircinin katılması beklenen konserde bilet fiyatları 5.400 TL’den başlıyor. Farklı kategorilerde 7.200 TL ve 18.000 TL’lik bilet seçenekleri de sunulurken, en yüksek fiyatlı “elmas” kategorisindeki biletler 35.000 TL olarak belirlendi ve dakikalar içinde tükendiği bildirildi.