Kanye West'in İstanbul konseri için geri sayım: 120 bin kişilik tarihi rekorun kırılmasına sayılı bilet kaldı

Kanye West’in İstanbul’a gelişiyle birlikte konser bilet satışları adeta tavan yaptı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek dev organizasyonda 120 bin kişilik tarihi rekorun kırılmasına sayılı bilet kaldı.

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük müzik etkinliklerinden biri olmaya hazırlanan konser için satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Yetkililer, Ye’nin İstanbul’a gelmesiyle birlikte konsere olan ilginin daha da arttığını belirtirken, son 3 gün içerisinde 10 bine yakın bilet satışı gerçekleştiğini ifade etti.

Organizasyon ekibi, bu tarihi geceye tanıklık etmek isteyen müzikseverler için bilet satışlarının devam ettiğini açıkladı.