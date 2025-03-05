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“Kaptan Gaga’nın Maceraları - Profesör Apostrof Nerede?” kitabı yayınlandı!

Vialand Tema Park, sevilen maskot karakterleri Kaptan Gaga ve arkadaşlarının hikayesini kitap severlerle buluşturuyor.

Haber Merkezi
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“Kaptan Gaga’nın Maceraları - Profesör Apostrof Nerede?” kitabı yayınlandı!
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“Kaptan Gaga’nın Maceraları - Profesör Apostrof Nerede?” adlı, Ayşe Bengi’nin hikayesini yazdığı ve Didem Yüksel'in resimlendirdiği bu eğlenceli kitap, minik okurları gizemli bir serüvene davet ediyor.

Kitapta Kaptan Gaga, Vega ve Viking, güzel bir güne başlarken büyük bir sürprizle karşılaşır: Profesör Apostrof ve peynir gemisi ortadan kaybolmuştur! Bu beklenmedik olay karşısında maceraperest kahramanlarımız zaman kaybetmeden ipuçlarının peşine düşer. Profesör Apostrof’un izini sürerken, her detayı dikkatlice inceler ve gizemi çözmeye çalışırlar. Peki, bu heyecan dolu serüvenin sonunda Profesör Apostrof’a ulaşabilecekler mi?

Temiz çevre bilinci oluşturma, birlikte hareket etme ve dayanışma gösterme üzerine mesajlarıyla, çocuk kitapları kategorisinden çıkan bu hikâye, tüm dijital platformlarda ve vialand.com.tr'de macera dolu bir okuma deneyimi arayan okuyucularını bekliyor

Kültür-Sanat
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