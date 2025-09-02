Kayseri ilk kez Kültür Yolu’nda: Sanat, müzik ve lezzet şöleni

Kayseri, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Kayseri sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda kültürün, sanatın ve hoşgörünün de buluşma noktasıdır. Kültür Yolu Festivali bu kimliği daha da güçlendirecek.” dedi.

Şehrin dört bir yanı sergi alanı

Kayserililer, festival kapsamında sanatın her rengini yansıtan sergiler aracılığıyla kentin geçmişten bugüne uzanan zengin kültürel dokusunu keşfetme şansı yakalayacak.

Pablo Picasso: Yaratılış her şeydir

Festival kapsamında dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun eserleri ilk kez Kayserililer ile buluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi’nde açılacak “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi Picasso’nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne serecek. Sergide, sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan; tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser yer alacak. Lale Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulan sergi, Picasso’nun farklı sanat disiplinlerindeki üretimlerini bir araya getirirken, onun sanatsal dönüşümünü de kapsamlı biçimde ele alacak.

Dijital sanattan geleneksel motiflere Kayseri’de sergi zenginliği

Festivalin en dikkat çekici duraklarından biri, Gökhan Doğan’ın yapay zekâ destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” eseri olacak. Kayseri Kalesi Kale İçi’nde yer alacak bu interaktif dijital deneyim, izleyicileri Göbeklitepe’den günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarırken, her katılımcıya geçmiş medeniyetlerde farklı bir rol yükleyerek kişisel bir deneyim yaşatacak.

Sanatçı Zeliha Saçlı Bazoğlu’nun “Hüzün Çiçekleri” sergisi ise Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi Fuaye’de sanatseverlerle buluşacak. Mazlum coğrafyalardaki kız çocuklarına dikkat çeken eserler, geleneksel Türk motiflerini modern bir resim diliyle buluşturarak kültürler ve kuşaklar arasında köprü kuruyor.

Bunların yanı sıra şehir genelinde çok sayıda sergi ziyaretçileri bekliyor. Kayseri Kalesi’nde “Gökyüzünden Türkiye”, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde “Adil-i Mutlak” ve “Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut”, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Kent Müzesi’nde “Paranın Yüzünde Anadolu”, “Pir-i Mimaran Sinan” ve “PTT Pul Sergisi”, Talas Sanat Galerisi’nde “El Sanatları Mirası” ve “Kayseri Sandık Çeyizi Mirası”, Etnografya Müzesi’nde “Motif Motif Kayseri Sandıktan Çıkan Hikayeler”, Atatürk Evi Müzesi’nde “İnsan ve Toprak” ile daha pek çok seçkin sergi festival süresince sanatseverlerle buluşacak.

Kayseri konserlerle şenlenecek

Festival süresince şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Kayserililer doyasıya eğlenecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulacak ana sahnede, Ebru Yaşar, Kıraç, Tuğçe Kandemir, İsmail Altunsaray ve Serkan Çağrı, Ahmet Şafak, Fatma Turgut, Bengü, Soner Sarıkabadayı, Sinan Akçıl gibi ünlü sanatçılar sevenleriyle bir araya gelecek.

Göksen Tosuner, Sedat Anar, Mustafa Demirci, Sezen Kiremit, HasSak Ethno-Folk Group, Savaş Talha, Orhan Çakmak, Fatih Koca, Yusuf Karagöz, Muhlis Berberoğlu ve Erkut Özkan, Hüseyin Yazan, Cemil Sağyaşar, Şükriye Tutkun, Umut Mürare, Ömer Faruk Özcan, Harun Beyaz, Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç performanlarıyla Kayserililerle buluşurken Hava Kuvvetleri Bandosu ve Cazın Kartalları Orkestrası ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu konserleriyle izleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Cezaevinde sanatla buluşma

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, ülkemizin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkûm vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle moral bulacak.

Tiyatrodan müzikale söyleşilerden atölyelere

Festival kapsamında; “Züleyha ve Beyhan Budak ile Sınırsız Sohbetler” programının konuğu Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak olacak. Düzenlenecek “Edebiyat Tadımı”, “Dijital Kültür Söyleşileri” ve “Kültepe Kazıları” gibi söyleşilerin yanı sıra, Nihat Hatipoğlu ve Necmettin Nursaçan da Kayserililerle buluşacak.Ünlü komedyen Gökhan Ünver ise stand-up gösterisiyle Kadir Has Kongre Merkezi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak. Fotoğraf tutkunları için “FotoMaraton” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinlikleri düzenlenecek; her yaştan onlarca fotoğrafçı festivalin en özel karelerini yakalamak için yarışacak. Bu kapsamda, “Fotoğraf Söyleşileri ve FotoMaraton Ödül Töreni” Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Çocukların festivali başlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” miniklerin buluşma noktası olacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Çocuklar, “Somuncaklar Tematik Oyun Alanı” ve “Etnospor Tırı” gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrenme fırsatı yakalayacak. Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi’nde tarih bilinci kazanarak TRT Market’te TRT’nin sevilen lisanslı ürünlerine ulaşabilecekler.

21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali de birbirinden renkli filmler, söyleşiler ve çocuk atölyeleriyle Kayserili miniklerle buluşacak.

Lezzet noktaları

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin düzenlendiği şehirlerde, o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, ünlü şefler Kayseri‘de belirlenen 10 “Lezzet Noktası” restoranında yöresel yemekler yapacak. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Kayseri‘de unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel lezzet de misafirlerle buluşacak. Girişlerine özel olarak tasarlanmış “Lezzet Noktası” logoları yerleştirilen restoranlar, Kayserilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olacak.