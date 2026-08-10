“Kaz Dağları'nın Fısıltısı Kuş Düşleri” Sergisi kapılarını açıyor

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Körfez Tatbikililer Sanat Grubu'nun hazırladığı "Kaz Dağları'nın Fısıltısı Kuş Düşleri" Sergisi, Kazdağları'nın simge kuş türlerinden ilham alan eserleri bir araya getiriyor. Sanatçıların özgün yorumlarını yansıtan çalışmalar, bölgenin doğal mirasını ve zengin ekosistemini sanat aracılığıyla yorumluyor.

Şah Kartalı'ndan Kara Ağaçkakan'a, Şahin'den Taşkızılı ve Saka Kuşu'na kadar birçok kuş türünü konu alan eserler, Kazdağları'nın doğal yaşamını ve biyolojik çeşitliliğini sanatçıların özgün yorumlarıyla ele alıyor. Sergi, kuşların yalnızca estetik bir unsur değil, Kazdağları'nın doğal yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu sanat aracılığıyla anlatıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen "Kaz Dağları'nın Fısıltısı Kuş Düşleri" Sergisi, 15 Ağustos'ta kapılarını açacak. Sergi, 15 Eylül 2026 tarihine kadar İda Madra Jeoparkı Güre Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.