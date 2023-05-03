Keanu Reeves'in evine baskın düzenlendi

Keanu Reeves'in Kaliforniya'daki evi polis memurları tarafından ziyaret edildi. Polisler aldıkları ihbar üzerine 58 yaşındaki oyuncunun Los Angeles bölgesindeki konutuna gitti. Kimliği belirsiz 27 yaşındaki bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili bir ihbara yanıt veren yetkililer, Reeves'in evine "baskın yaptı".

Geçen hafta, uzun süredir sevgilisi olan Alexandra Grant'le birlikte bir galaya katılan oyuncu, kayıp olduğu ileri sürülen kadın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ve söz konusu konutta ikamet etmediğini söyledi.

Şaka mı yanlışlık mı?

Polis, ihbarda bulunan kişinin arkadaşından bir süredir haber alamadığını söylediğini ifade ederken, kadının doğum tarihinden kullandığı araçla ilgili detaylara kadar pek çok bilgi verdiğini aktardı.

John Wick serisinin yıldızı Reeves'in yanlıklıkla evine baskın yapan polislere karşı nazik davrandığı aktarıldı. İhbarda bulunan kişinin, oyuncunun adresini yanlışlıkla mı verdiği yoksa şaka mı yapmaya çalıştığı bilinmiyor.

Keanu Reeves'in de üyesi olduğu rock grubu Dogstar, 23 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelerek albüm yayımlayacağını duyurmuştu. Müzik grubuyla ilgili GQ'ya konuşan Reeves, Wisconsin'de sahne aldıkları bir festival sırasında Dogstar'ın seyirciden nasıl olumsuz tepki aldığını anlatmıştı.

'Bizden nefret ediyorlar. Burada ne işimiz var? Ne yapabiliriz? Grateful Dead'den bir şarkı çalalım' demiştik. Benimse yüzümde kocaman bir gülümseme vardı."