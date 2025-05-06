Kemal Aslan’dan ilişkilerin derinliklerine yolculuk: 'Kivi’nin Güncesi ve 41 Haiku

Gazeteci, şair ve yazar Kemal Aslan'ın yeni kitabı "Kivi’nin Güncesi ve 41 Haiku" raflarda yerini aldı. Yazarın 19'uncu kitabı olan eser, ilişkilerin karmaşık dinamiklerini ve hassas dengelerini çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Farklı türler arasındaki ilişkileri üzerinde duran kitap, aslında kurulan tüm bağların ortak değerlere dayandığına işaret ediyor ve okuyucuyu bu değerler konusunda keşfe çıkartıyor.

Edebiyatın üç türü olan deneme, şiir ve günceyi harmanlayarak deneysel bir anlatı ortaya koyan Aslan, kitabında farklı canlılar arasındaki ilişkilerin temelinde de benzer insani değerlerin bulunduğunu belirtiyor.

İlişkilerin dinamiği: Bir dantel gibi işlenen veda

Kemal Aslan, kitabıyla ilgili olarak şu görüşleri paylaştı:

“Bu kitap arkadaşlık, dostluk dâhil yakın ilişkilerin hangi durumda, neden olanaksız hale gelebileceğine işaret ediyor. Bu kitabımda ilişkilerin bu dinamiğinin yok sayılmasının o ilişkiyi nasıl dinamitleyebileceğini yazdım. Bu eserimde bir vedanın adım adım nasıl gerçekleştiğini, vedaların insanda oluşturduğu burukluğu ve hüznü dantel gibi işleyerek anlatmaya çalıştım.”

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde Kivi Güncesi yazıları yer alıyor ve burada kaybolan kediler üzerinden keder ve kaybın duygusal yönleri inceleniyor. İkinci bölümü oluşturan "Kivi’nin Güncesi”nde, Kivi ve can dostunun yaşadığı zorlu bir sürecin ilişkiler üzerindeki etkisi titizlikle işleniyor. Kitabın üçüncü bölümü "41 Haiku" ise geleneksel Japon şiiri olan Haiku'nun çağdaş bir yorumu olarak okurlarla buluşuyor.

Bir Kedi üzerine yazılmış sayılı eserlerden biri olan kitabın kapağını ve illüstrasyonlarını Polat Canpolat yaptı. Artshop yayınlarından çıkan 136 sayfalık eser kitapçılardan ve internet satış noktalarından edinilebilir.