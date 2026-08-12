Kerem Nükte, iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da gayrimenkul faaliyetlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkmayı hedefleyen Kerem Nükte Gayrimenkul, ağustos ayında iki özel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Meram Ayanbey Mahallesi’ndeki merkezinin bahçesinde gerçekleştirilecek programlarla farklı ilgi alanlarına hitap eden buluşmalar sınırlı kontenjana sahip olacak.

İlk buluşma annelere yönelik olacak

Etkinliklerin ilki, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00-20.30 arasında gerçekleştirilecek. “Dijital Denge: Tuvale Yansıyan Aile” başlığıyla düzenlenecek programda Psikolojik Danışman Ülkü Sümeyye Sevinç, annelerle bir araya gelecek.

Program kapsamında; dijital dünyada çocukları korumak, sağlıklı dijital sınırlar oluşturmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek gibi başlıklar ele alınacak. Söyleşinin ardından katılımcıların aktif olarak yer alacağı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Gazetecilik ve hicret rotası konuşulacak

Kerem Nükte’nin ikinci etkinliği ise 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30-21.45 arasında düzenlenecek. Anadolu Ajansı Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacıoğlu eşliğinde gerçekleştirilecek “Bahçe Sohbetleri: Bir Gazetecinin Gözünden Hicret Rotası” programında gazetecilik perspektifinden farklı bir yolculuğa çıkılacak.

Söyleşi formatındaki buluşmada Hacıoğlu, mesleki deneyimleri ve gazetecilik penceresinden hicret rotasına ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacak.

Kerem Nükte’nin bahçesi kültür-sanat buluşmalarına açılıyor

Etkinliklerin gerçekleştirileceği Kerem Nükte Gayrimenkul’ün bahçesi, özel olarak hazırlanan sahne ve oturma düzeniyle kültür-sanat buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Açık hava atmosferinde düzenlenecek programlarla katılımcılara keyifli ve samimi bir buluşma ortamı sunulması hedefleniyor.

İki etkinlikle başlayan programın önümüzdeki haftalarda da farklı söyleşi, atölye ve kültür-sanat etkinlikleriyle devam etmesi planlanıyor. Böylece Kerem Nükte’nin bahçesinin, Konya’da sanat, kültür ve farklı alanlardan konukları bir araya getiren yeni bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.