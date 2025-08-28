“Kesişen izler” sergisi Ssanat Sokağı’nda açıldı

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

“Kesişen İzler” adlı serginin açılışı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Biçim, çizgi, renk ve malzeme açısından büyük bir çeşitlilik sunan sergide; farklı dönemlerden, farklı coğrafyalardan ve farklı sanat anlayışlarından izler bir araya geliyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Balaban, Renate Moran ve Ernst Hager gibi çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin eserleri, “Kesişen İzler” sergisinde buluşuyor.

Balaban ve Eyüboğlu'ndan izler

Sergide, köy yaşamını ve halk insanını soyut imgelerle yorumlayan İbrahim Balaban’dan, Kibele mitini çağdaş renklerle yeniden canlandıran Renate Moran’a; sade geometrilerle kadın figürleri işleyen Ernst Hager’den, Anadolu’nun kültürel mirasını eserlerine taşıyan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar birçok önemli sanatçının izleri yer alıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü sanat projelerinin yeni halkası olan bu sergi, sanatseverlerin yollarının yeniden kesişmesi amacıyla hazırlandı.

Sanat Sokağı'na yeni bir renk kattı

Açılışta konuşan Başkan Ünlüce, serginin Sanat Sokağı’na yeni bir renk kattığını belirterek, “Daha önceki sergilerimiz genellikle ya bir sanatçıya özel oluyordu ya da belirli bir konu çerçevesinde oluşturulmuş sanat eserlerinden oluşuyordu. Bu kez dedik ki, uzun yıllardır oluşturduğumuz güzel bir arşivimiz var, elimizde ciddi bir sanat koleksiyonu bulunuyor. Bu koleksiyonu Eskişehirli sanatseverlerle paylaşmak istedik. Uzun yıllardır biriktirdiğimiz bu eserler, önemli bir birikimin ürünü. Güzel olan tarafı ise bu eserlerin hiçbirisi, muhtemelen böyle bir sergi ya da kolektif bir birliktelik düşünülerek üretilmedi. Ancak burada, uzun yıllardır çalışan ve Eskişehir’in sanat ve kültür hayatına emek vermiş çalışma arkadaşlarımızın sezgisiyle ve öngörüsüyle bu eserler bir araya getirildi. Böylece kolektif bir yapı ortaya çıktı. ‘Ortak bir konu var mı?’ diye sorarsanız; ‘kesişmelerden izler’ ifadesi tam da bunu anlatıyor. Belki bazı küçük kesişmeler var, ancak bu eserler tamamen bağımsız olarak ortaya çıkmış çalışmalar. Bu sergiyi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat Sokağı’ndaki en önemli mekânlarından birinde sizlerle buluşturuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Ünlüce "Sanat iyi hissettirir"

Sanat, aynı zamanda kendimizi ve hayatı anlamanın bir yoludur. Bu nedenle, bugün burada bu eserlerde hepimiz kendimizden bir şeyler bulacağız. Güzel bir söz vardır; ‘Size nasıl davranıldığını unutabilirsiniz, ama size ne hissettirdiğini asla unutmazsınız.’ Belki bu eserlerin bazıları bir süre sonra gözümüzden kaybolacak; ancak bugün hissettirdiği duyguları asla unutmayacağız. Bu koleksiyonda yer alan tüm sanatçılara ve yıllar içinde bu koleksiyona emek vermiş tüm sanatçı dostlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin bu koleksiyonu kazandırmış olmasından ve bugün burada, uzun yıllara dayanan bu birikimi sergiliyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sanatın birleştirici gücünü Eskişehirlilerle buluşturan “Kesişen İzler” sergisi, 27 Eylül 2025 tarihine kadar Sanat Sokağı’nda ziyaret edilebilir.