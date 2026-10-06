KidZania İstanbul’un kapıları bu kez gençler için açılıyor

10.000 m2 alanda çocuklara 67 aktivite ve 120’den fazla meslek rollerini deneyimleme imkânı sunan KidZania İstanbul, Gençlere KidZania etkinliğiyle bu kez 18-25 yaş arasındaki gençleri ağırlayacak. Gençlere KidZania ile 23 Ekim akşamı 19.00-23.00 saatleri arasında kapılarını gençlere açacak olan KidZania İstanbul DJ performansı, festival makyajı ve çekilişlerle zenginleştirilen bir programa ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, KidZania’nın renkli sokaklarında arkadaşlarıyla birlikte şeflikten itfaiyeciliğe, pilotluktan gizli ajanlığa kadar pek çok rolde görev alarak çocukluk hayallerini eğlenceli bir atmosferde yeniden yaşama fırsatı bulacak.

23 Ekim’de sınırlı kontenjanla gerçekleşecek Gençlere KidZania’yı kaçıranlar, 4 Aralık tarihindeki yeni etkinliğe şimdiden yer ayırtabilirler.

Hemen yerinizi ayırtın

Senede yalnızca dört kez gerçekleşen ve girişleri hızla tükenen bu özel gecede yerinizi alıp, çocukluk hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için girişleri KidZania İstanbul gişelerinden veya https://istanbul.kidzania.com/satin-al adresinden temin edilebilirsiniz.