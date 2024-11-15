KİTAP dergisi '2023’ün En İyileri' ödülleri sahiplerini buldu

Edebiyat, sanat, basın, yayın, iş ve gastronomi dünyası, EKONOMİ gazetesi KİTAP dergisinin “Yılın En İyileri” ödül töreninde biraraya geldi. İstanbul Taksim Sofitel Hotel’de yoğun katılımla gerçekleşen törende, ‘2023 Yılının En İyi Kitapları’nın 15 kategoride 18 yazarına ödül takdimi gerçekleşti. Ödül alan ve ödül veren seçkin isimlerin anlam dolu konuşmaları konuklardan yoğun alkış aldı. Açılış konuşmasını yapan KİTAP dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, “KİTAP dergisi içeriğine “kültür yaşam” altbaşlığını da katarak 40 sayfalık içeriği ile “yayın dünyasının belleği” olmaya devam ediyor” dedi.

Yaşam öyküsü 2023 yılının en iyi biyografi kitabı seçilen duayen iş insanı Erdal Aksoy'a anı armağanı ile eserin yazarları Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu'nun ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve EKONOMİ Genel Koordinatörü Vahap Munyar tarafından takdim edildi.

Ekonomi, Cumhuriyet’in 100 yılını kitapta topluyor

“Gazetecilik uğraşımızın yanı sıra değer yaratacağına inandığımız kitaplarımızla da kamuoyunun karşısına çıkıyoruz” diyen Faruk Şüyün, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yaşayan şanslı nesiller olarak üzerimizde pek çok görev ve sorumluluk hissettik. Yayıncılık dünyamızda bu görev ve sorumluluğun bilinciyle pek çok eser ortaya konuldu” derken, şu bilgileri paylaştı:

“Bunlardan birisi de Cumhuriyet’imizin 100. yılında gazetemizde 3,5 ay boyunca her gün yayınlanan “Cumhuriyet’in Yıl Yıl Ekonomi Kronolojisi” isimli çok önemli çalışmanın kitabı olacak. Kitap hazırlıkları süren bu çalışmayı, geçen 31 Mart sabahı kaybettiğimiz Faruk Türkoğlu hazırlamıştı. Geçtiğimiz yıl gazetemiz başyazarı, Osman Saff et Arolat’ı, bir koca çınarı yitirmiştik. Türkoğlu'nu ve ustamız Arolat'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Salonlarını hem seçici kurul toplantılarına hem de ödül törenimize açtıkları için Tuna Grubu ile otelin Genel Müdürü Bozkurt Atabek nezdinde Sofitel İstanbul Taksim Hotel’e de teşekkür etmek istiyorum”.

Asım Kibar'ın ödülünü torunu Emre Öztemir aldı

Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar’ın Yılın İş Dünyası Anı ve Deneyim Kitabı ödülü, duayen iş insanı Asım Kibar katılamadığı için torunu Emre Öztemir’e takdim edildi. Yılın İş Dünyası Biyografi Kitabı ödülü Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu’na verildi. Ömür Boyu Emek Ödülü Adnan Özyalçıner’e verilirken, Uygar Özesmi ve Selin Gücüm Yılın İş Dünyası Strateji Kitabı, Sevecen Tunç“, Yılın İş Dünyası Kurum Kitabı ödüllerinin sahipleri oldu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılınayönelik eserleri dolayısıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları adına Genel Müdür Ertuğrul Senem ile Necdet Buzbaş özel ödül alırken, Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü Pera Müzesi’nin oldu. Ödülü, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol ve ekibi birlikte aldı. Cengiz Bahadır’a Yılın Telif Polisiye Kitabı; Ercan Akbay’a ise Polisiye Edebiyata Katkı ödülleri sunuldu. Priscilla Mary Işın “Yılın Gastronomi Kitabı ödülünün sahibi oldu.

Törende ayrıca yaşam öyküsü biyografi kitabı ödülü alan Aksoy Holding Kurucu Başkanı ve Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy ile 100 yılı geride bırakan Baylan Pastanesi'ni çatısı altında bulunduran Altınkılıç Grubu adına Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç’a gecenin anısına Güral Porselen ürünü birer armağan takdim edildi. İstanbul Taksim Sofitel Hotel’de gerçekleşen tören gecesi, düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

Ödül alan eserler ve yazarları

■ Ömür Boyu Emek Ödülü: ADNAN ÖZYALÇINER

■ Telif Kitabı: 995 km, MURATHAN MUNGAN

■ Çeviri Kitabı: Haruki Murakami Sözlüğü, Türkçesi: ALİ VOLKAN ERDEMİR

■ Yayınevi: DERGÂH YAYINLARI

■ Kurumsal Yayınevi: PERA MÜZESİ

■ İş Dünyası İktisat Kitabı: İktidar ve Teknoloji, DARON ACEMOĞLU, SIMON JOHNSON

■ İş Dünyası Anı ve Deneyim Kitabı: Güven En Değerli Servet, ASIM KİBAR

■ İş Dünyası Biyografi Kitabı: Hayat Problem Çözmekmiş Dünya Devlerinin Türk Ortağı Erdal Aksoy'un Yaşam Öyküsü, RIDVAN AKAR – HİLMİ HACALOĞLU

■ İş Dünyası Strateji Kitabı: İyi Şirket, UYGAR ÖZESMİ - SELİN GÜCÜM

■ İş Dünyası Kurum Kitabı: İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven, SEVECEN TUNÇ

■ Cumhuriyetimizin 100. Yılı Nedeniyle Kitap Dergisi Özel Ödülü: “Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Seri” ile TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

■ Cumhuriyetimizin 100. Yılı Nedeniyle Kitap Dergisi Özel Ödülü: Cumhuriyet’in 100. Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı: NECDET BUZBAŞ

■ Polisiye Kitabı: Çocuk, Bir Başkomiser Aras Emre Polisiyesi CENGİZ BAHADIR

■ Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü: ERCAN AKBAY

■ Gastronomi Kitabı: Osmanlı Mutfak Sözlüğü: PRISCILLA MARY IŞIN