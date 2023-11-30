KİTAP dergisi ödülleri sahiplerini buldu

KİTAP dergisi “Yılın En İyileri Ödülleri” törenle sahiplerine sunuldu. Taksim Sofitel Hotel’de yapılan törende 15 ödül sahiplerini buldu. Edebiyat, sanat, basın, yayın, iş ve gastronomi dünyasının katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını KİTAP dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün yaptı.

Gecenin ilk ödülü, Gastronomi Emek ve Dayanışma Özel Ödülü’ydü. Ödülü, o isimsiz kahramanlar adına iki genç şef Burak Tunuslu ve Yaren Bahçıvan’a seçici kurul üyesi Ahmet Örs verdi.

A'dan Z'ye Meyhane İhtisas Kitabı'na gastronomi ödülü

Yılın Gastronomi Kitabı Meyhane İhtisas Kitabı / A’dan Z’ye Meyhane: Nedir, Nasıl Çalışır’dı. Ödülü, seçici kurul üyesi Osman Serim, kitabın yayıncısı Overteam adına Genel Müdür Yardımcısı Melda Erçelikcan’a takdim etti… Gastronomi Kültürü Emek Ödülü sahibi Gastronometro adına Gastronometro Direktörü Maximilian J. W Thomae, Gastronometro Executive Şefi Murat İlke Özipek, Gastronometro Operasyon Müdürü Ünal Yılmaz’a seçici kurul üyesi Zeynep Kakınç tarafından sunuldu.

Yılın Telif Polisiye “İlk Roman” Ödülü Burak Akgüç’ün “Eski Şehrin Gölgesinde”ydi. Akgüç’e ödülünü seçici kurul üyesi Sevin Okyay takdim etti. Algan Sezgintüredi ve Mesut Demirbilek’in “Kavgaz/Çantacı” Yılın Telif Polisiye Kitabı olarak belirlenmişti. Yazarlara ödüllerini seçici kurul üyesi Erol Üyepazarcı sundu.

EKONOMİ Gazetesi Özel Ödülü, Kıdemli Mali Müşavir/ Yönetim Kurulu Üyesi, Varlık Yönetimi ve Özel Bankacılık’ta Yatırım Danışmanı Murat Sağman’ın oldu. Ödülü Sağman’a Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz takdim etti.

QNB Finansbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’a “Deneyimler-İnsan Paylaştıkça Çoğalır” kitabı için Entelektüel Birikime Katkı Ödülü’nü Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yavrucu ve EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar sundu.

Bülent Eczacıbaşı’nın “Aklımızda Bulunsun - İş İnsanları İçin Denemeler” kitabına verilen Genç Kuşaklara Pusula Kitap Ödülü’nü Bülent Eczacıbaşı yurtdışında olduğundan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı’na Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ve EKONOMİ Gazetesi ve KİTAP Dergisi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan takdim etti.

Görsel Hafıza Ödülü Alper kanca'nın oldu

“Alet İşler Dünyamızı Biçimlendiren Nesneler” İş Dünyasında Görsel Hafıza Ödülü’ne değer bulundu. Ödülü Kanca Dövme Çelik ve El Aletleri Genel Müdürü Alper Kanca’ya Tuna Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Tuna ve seçici kurul üyesi Dr. Fatoş Karahasan sundu.

2022 Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü ise Vekam’ın oldu… Ödülü Vekam Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu’na Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, İKV Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis Üyesi İsmail Gülle ve PAGEV Başkan Yardımcısı ve Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder takdim etti.

Yılın Yayınevi Jaguar Kitap’ın kurucusu Behlül Dündar’a ödülünü Başarsoft’un kurucu ortaklarından Alim Küçükpehlivan ve seçici kurul üyesi Sevengül Sönmez sundu.

Orçun Türkay’ın dilimize André Gide’den çevirdiği “Günlük / 1887-1925 / 1. cilt” Yılın Çeviri Kitabı ödülünü aldı. Türkay’a ödülünü WeLD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot ve seçici kurul üyesi Sırma Köksal takdim etti.

Şule Gürbüz’ün “Kıyamet Emeklisi” Yılın Telif Kitabı’ydı. Gürbüz’e ödülünü Aysberg Basın Yayın Ajans Başkanı İlker Altun ve seçici kurul üyesi Metin Celâl verdi.

Necati Tosuner’e ise Ömür Boyu Emek Ödülü verildi. Tosuner’e ödülünü Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ve Ekonomi Gazetesi Başdanışmanı Rüştü Bozkurt takdim etti.

“Yılın En İyileri” ödülleri töreni, fuayede verilen kokteyl ile sona erdi.