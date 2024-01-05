Kızıl Goncalar dünyanın gündeminde: Le Monde ses getiren diziyi yazdı

Fox TV’de ekranlara gelen, başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı tarikat ve seküler aile hayatlarını konu alan Kızıl Goncalar dizi tarikatlar tarafından hedef gösterilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dizi hakkında yüzde 3 idari para ve iki kez program durdurma cezası verirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü de çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.

Tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutan diziyi Le Monde yazdı. Diken, Le Monde'da yer alan yazyı aktardı.

“Türkiye’de ‘Kızıl Goncalar’ savaşı” başlıklı yazıda dizinin tarikatların tepkisini çekmek için tek bir bölümün yettiği aktarılırken, şunlar kaydedildi:

* Kızıl Goncalar, iki haftadır Türkiye’de manşetleri süslüyor. İktidar yanlısı medya öfkeli bir tavır ile kırılgan bir uzlaşmazlık arasında gidip geliyor. Muhalefetse bu çağdışı yapılanmayı kınayarak ifade özgürlüğü çağrısı yapıyor.

* İki bölümün RTÜK tarafından yasaklanması nedeniyle yayıncı Fox TV’ye ağır para cezası kesildi, yapımın kiraladığı birçok bina film ekiplerine kapatıldı.

* Kızıl Goncalar’ın Türk toplumunun sinir uçlarına dokunduğunu ve biri seküler, diğeri İslamcı iki yaşam tarzı arasındaki rahatsız edici, can sıkıcı bir ‘ahlak savaşı’na saplanmış ülkenin gergin durumuna parmak bastığını söylemek hafif kalır.