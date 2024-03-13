Kızılcık Şerbeti'nde 2 isim, bu hafta diziden ayrılıyor...

Son dönemde senaryosuyla gündem olan Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta beklenmedik ayrılıklar yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; cuma akşamı ekrana gelecek bölüm izleyicisi tarafından heyecanla beklenirken dizi cephesinden iki ayrılık haberi geldi.

Yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi canlandıran yetenekli genç yıldız Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek.

İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği öğrenildi. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları ortaya çıktı.

Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmesi sonrası 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterini oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.

Dizinin ana oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.