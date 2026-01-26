  1. Ekonomim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarılmasının ardından, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, "Herkes ikinci bir şansı hak eder; acımasız kararlar alanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Yerine geçecek isim belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör’ün yerine, Fatih karakterini bundan böyle Emre Dinler canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu - Resim : 1

Dinler son olarak ATV'de yayınlanan “Zembilli” dizisinde başrol oynamıştı.

