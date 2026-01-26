Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarılmasının ardından, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldığını duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, "Herkes ikinci bir şansı hak eder; acımasız kararlar alanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.
Yerine geçecek isim belli oldu
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör’ün yerine, Fatih karakterini bundan böyle Emre Dinler canlandıracak.
Dinler son olarak ATV'de yayınlanan “Zembilli” dizisinde başrol oynamıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih Ünal'ı Emre Dinler oldu... 👇https://t.co/QKQMvgnqHk pic.twitter.com/igsHS3IbgH— birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) January 26, 2026