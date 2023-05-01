"Kleopatra'nın ten rengi" tartışmasına Mısır da katıldı

Anlatıcılığını Jada Pinkett Smith'in yaptığı belgeselde Kleopatra'yı melez Adele James canlandırıyor.

Rolün Adele James'e verilmesi, gerçek hayattaki Kleopatra'nın ırksal kimliğinin ihtilaflı doğası nedeniyle Mısır'da tartışmalara yol açtı.

Fragmanın yayımlanmasının ardından yapımı, tarihi yeniden yazmakla suçlayan çevrimiçi bir imza kampanyasını 7 binden fazla kişi imzaladı.

İmza kampanyası metninde "Afro-merkezcilik, Mısır'ın tarihine konmak ve gerçek Mısırlıları bu tarihten mahrum bırakmak isteyen bir grubun gündemini dayatan bir sahte bilimdir. Yanlış makaleler ve sıfır kanıt kullanarak hâlâ tarihi değiştirmeye çalışıyorlar" yazıyor.

"Kleopatra, Ptolemaios Hanedanı döneminde Mısır'ın İskenderiye kentinde Yunan asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Siyahi değildi. Bu hiçbir şekilde siyahilere karşı bir şey değil, sadece Mısırlı ve Yunanlıların tarihini ve doğruluğunu korumak adına yapılan bir uyandırma çağrısı."

27 Nisan Perşembe günüyse Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı konuya eğilerek Kleopatra'nın "beyaz tenli ve Helenistik özelliklere" sahip olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kraliçe Kleopatra'nın kabartmaları ve heykelleri bunun en iyi kanıtıdır" dendi.

MÖ 69'da Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğan Kleopatra, MÖ 51'de babası XII. Ptolemaios'un ardından tahta çıktı ve MÖ 30'daki ölümüne kadar hüküm sürdü.

Kleopatra'nın annesinin kimliğinin bilinmemesi, tarihçilerin onun Mısırlı ya da Afrika'nın başka bir bölgesinden olabileceğini öne sürmesine yol açıyor. Öte yandan başkaları da ırkı hiçbir zaman belgelenmediği için Kleopatra'nın annesinin Yunan olabileceğini öne sürüyor.

Geçen hafta Kraliçe Kleopatra'nın yönetmeni Tina Gharavi belgeselin oyuncu kadrosuna gelen tepkiler hakkında konuşmuştu.

Ghavari "Kleopatra neden yüksek melaninli bir kız kardeşimiz olmasın ki?" diye yazmıştı.

"Hem neden bazıları Kleopatra'nın beyaz olmasına ihtiyaç duyuyor? Kleopatra'nın beyazlığa yakın olması ona değer katıyor gibi görünüyor ve görünüşe göre bazı Mısırlılar için bu gerçekten önemli."

Yönetmen, "Uzun uğraşlar ve sayısız seçmelerden sonra Adele James'in Kleopatra'nın sadece güzelliğini değil, gücünü de yansıtabilecek bir oyuncu olduğunu gördük. Tarihçilerin doğrulayabileceği şey, muhtemelen Kleopatra'nın Adele'e Elizabeth Taylor'dan daha çok benzediği" diye eklemişti.

Kraliçe Kleopatra, 10 Mayıs'ta Netflix'te gösterime girecek.