‘Küçük Filozoflar Kampta’ yaz kampları başlıyor

Her yaz olduğu gibi çocuklu aileler için en uygun kamp seçeneklerini sunan ‘Küçük Filozoflar Kampta’ yaz kampları başladı. Tüm tesisler önceden gezilip çocuklara uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Çocuklar yaşıtlarıyla beraber, alanında uzman eğitmenler tarafından gelişimlerini destekleyecek aktivitelerle eğitilip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Aynı zamanda çocuklar ve ebeveynlerin beraber katılacağı etkinlikler ve oyunlar da düzenleniyor.

Alaçatı’da Sörfle Aile Kampı

Küçük Filozoflar Kampta yaz sezonunun açılışını Alaçatı Sörf Kampı ile yaptı. 6-15 yaş arası çocuklar yaşıtlarıyla beraber eğitmenlerden sörf dersi alırken, ebeveynler kendilerine zaman ayırabiliyorlar. Sörf eğitiminin yanı sıra birçok sanat, felsefe ve etkinlik atölyeleri de düzenlenecek. Bu özel program 17 – 20 Haziran ve 20 -23 Haziran arası tarihlerde iki kere düzenlenecek.

Assos Efsane Holi Aile Kampı

Hindistan’da geleneksel bir bayram olarak kutlanan Holi Festivali yaz kampına uyarlanıyor. Kamplar 23-26 Haziran, 26-29 Haziran ve 29 -2 Temmuz arası tarihler olmak üzere üç kez düzenlenecek. İçerik olarak öncelikle çocuklar ve ailelerine bu festivalin kültürü anlatılacak ve ruhu yaşatılmaya çalışılacak.

Marmaris Kız Kumu Aile Kampı

Kız Kumu Kampı, plaj oyunları, oyun atölyeleri, deniz feneri drama atölyesi, doğaçlama ve sanat atölyeleri olmak üzere birçok etkinlikten oluşuyor. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de denizden gelen masallar, müzik ve drama gecesi gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Bal Müzesi gezilecek, Kız Kumu plajında denizde yürünecek yaratıcı sanat atölyesi yapılacak. Turgut Şelalesi görülüp, doğal güzelliklere eşlik edilecek. Kamp 23-26 Haziran, 26-29 Haziran, 29 Haziran - 2 Temmuz arası tarihlerde üç sefer yapılacak.