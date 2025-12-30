Kültür Bakanı duyurdu: 2025'te sinemaya 316 milyon 674 bin TL destek sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılında sinema alanında sağlanan destekleri, yerli film gösterimlerine yönelik katkıları, uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve çocuklara yönelik projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında sinema alanında üretimi destekleyen ve gösterim altyapısını güçlendiren kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini bildirdi.

Sinemada üretimi destekleyen, gösterim altyapısını güçlendiren bir yılı geride bıraktık.



🎬 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla;

sinema alanında toplam 150 projeye 316.674.000 TL destek sağladık.



🎞️ Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında

— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 30, 2025

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon 674 bin TL destek sağlandığı, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine toplam 42 milyon 750 bin TL destek verildiği belirtildi.

Türk sineması uluslararası platformlarda tanıtıldı

Açıklamada, Türk sinemasının uluslararası alanda görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde; MIPCOM, MIPTV ve ATF – Asia TV Forum & Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye standları kurularak filmlerin, dizilerin ve ülkenin tanıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türk dünyası ile sinemada işbirliği güçlendirildi

Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin 2023 yılında Azerbaycan’da, 2024 yılında Türkmenistan’da, 2025 yılında Kazakistan’da bakanlık destekleriyle gerçekleştirildi.

750 binin üzerinde çocuk sinemayla buluştu

“Çocuklar İçin Gezen Sinema” projesi kapsamında, depremden etkilenen iller dâhil olmak üzere 72 il ve 598 ilçede 750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi yaşatıldı.

Görsel hafıza dijital ortama aktarıldı

Atatürk’ün daha önce yayınlanmamış görüntülerinden Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ilk yıllarından Anıtkabir’in yapım sürecine ve Kore Savaşı’na uzanan yüzlerce belgesel film dijitalleştirilerek, YouTube’daki “Sine” kanalı üzerinden kamuoyuyla buluşturuldu.

Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu’nun, uluslararası standartlara sahip özel arşivlere taşınarak modern koşullarda koruma altına alındı.

Bu çalışmalara ilişkin paylaşımda, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye’nin anlatı gücünü uluslararası alana taşıyan bütüncül bir kültür politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.