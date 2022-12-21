Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törande yaptığı konuşmada karikatür animasyon alanında Varol Yaşaroğlu'nun altına imzasını attığı eserleriyle kültür ve sanat dünyasına yeni bir soluk kazandırdığını belirtti. Erdoğan, içindeki çocuk ruhunu hiç kaybetmeden çalışan, üreten, Kral Şakir gibi çocukların sevdiği karakterlere şahsiyet kazandıran Yaşaroğlu'nu kutladı ve başarılarının devamını temenni etti.

Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Emre Akkor'un farklı lezzetleri birer sanat eseri kıvamında hazırlayarak Türk mutfağına emsalsiz hizmette bulunduğunu dile getiren Erdoğan, il ve ilçeleri dolaşarak Türkiye'nin lezzet haritasını çıkaran Akkor kardeşleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dans, bale alanında ödül alan Tan Sağtürk'ün, Türk balesi denilince akla gelen ilk isimlerden olduğunu belirterek balenin ülkede tanınması ve yaygınlaşması amacıyla uzun yıllardır gayret gösteren, Diyarbakır'da açtığı dans ve bale okuluyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Sağtürk'ü tebrik etti.

Hilmi Şenalp'in özgün eserlere imza attığını, Tokyo Camisi, Aşkabat Ertuğrul Gazi Camisi, Berlin Şehitlik Camisi gibi Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğini ifade eden Erdoğan, mimari alanda ödülün takdim edildiği Şenalp'i kutladı ve çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Gümüş ve altının usta ellerinde muhteşem bir sanat eserine dönüştüğü Sevan Bıçakçı'ya zanaat alanında ödül vermekten mutlu olduğunu ifade eden Erdoğan, Bıçakçı'ya şükranlarını iletti.

Geleneksel sanat dallarında ödül alan Gülbün Mesara'nın tezhip, minyatür ustası kıymetli bir sanatçı olduğunu aktaran Erdoğan, sabırla ve sebatla bütün ömrünü klasik sanatlara vakfeden Mesara'ya teşekkür etti.

"Bizim medeniyetimiz, bir aşk medeniyetidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz, bir aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği mümbit topraklardır. Asırlardır sözlü kültürümüzü yaşatan, nesilden nesile aktarılmasına vesile olan, gönüllerimizi ilimle, hikmetle, sevda ile dokuyanlar aşıklarımızdır. Aşıkların dilinden ve sazından dökülen her bir türküde Anadolu insanının çığlığı, umudu, acısı ve irfanı vardır." şeklinde konuştu.

Karacaoğlan, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Sümmani Baba gibi nice söz ustasının milletin hislerine tercüman olarak ruh dünyasında derin izler bıraktığını dile getiren Erdoğan, 1973'te ebedi aleme intikal eden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da Anadolu halk ozanlarının yakın tarihteki en önemli temsilcilerinden olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Aşık Veysel'in ödülünü torunu Çiğdem Özer'e verdi. Fotoğraf: A.A.

Erdoğan, Aşık Veysel'in, milletin gönül yollarını en iyi bilen, o yolda yürüyen ve ömrünü tamamlayan, özünden geçeni büyük bir maharetle söze ve saza döken hakiki bir halk ozanı olduğunu söyledi.

Yürek tellerini titreten türküleriyle bu toprakların sevincini, kederini, hasret ve sevda duygularını dile getiren Aşık Veysel'in Sivas ellerinde söylediği türkülerin Balkanlardan Altaylara bütün gönül coğrafyasında yankılandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Veysel Usta'nın şu dörtlüğü çağlar aşan mesajlarıyla kalplerimizi ısıtmaya devam ediyor. 'Allah birdir, Peygamber Hak. Rabbil alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak. Söyleyim geldi sırası.' Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir değerin yaşadığı dönemde sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın Ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır. Gazi'yi görmek için Sivas'tan Ankara'ya 3 ay yol yürüyen Aşık Veysel'e yapılan bu kötülük, insanımıza yönelik çarpık bakış açısının da ifadesidir.

Aynı zihniyet maalesef Türk müziğini, affedersiniz, 'tezek kokuyor' diyerek tahkir etmiş, yasaklamış, radyolarda çalınmasına engel çıkarmıştır. Millete ait ne varsa hepsini birden yenilik emaresi olarak yaftalayan faşizm heveslilerinin kültür sanat hayatımızda yol açtığı tahribatın izlerini ortadan kaldırmak elbette kolay olmadı. Esasen bu yılki vefa ödülümüzü büyük usta Aşık Veysel'e vererek aynı zamanda bir ayıbı temizliyor, devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifa ediyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu'nu minnetle anıyor, ruhu şad olsun diyor, kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz."

"Tüm sanatçılara destek olmayı görev biliyoruz"

Toplam 10 farklı alanda ödül alan ilim, kültür ve sanat erbabının her birini, milletin kadim birikiminin temsilcileri olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, ülkenin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılara destek olmayı görev bildiklerini ifade etti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Boynunda mahkumiyet kararıyla ebediyete irtihal eden üstat Necip Fazıl'a nasıl hürmet gösteriyorsak tek parti döneminde hapislerde sürünen Nazım Hikmet'e de aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Bunu birileri gibi sadece lafta yapmıyoruz, icraatlarımızla, attığımız adımlarla açıkça ortaya koyuyoruz. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet'e yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söylemek istedi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemize getirme teklifinde yine biz bulunduk. Eski Türkiye'de gadre uğramış, ötelenmiş, hor görülmüş hangi fikir, sanat ve spor insanımız varsa hiçbir ayrım yapmadan hepsine biz kucak açtık."

"Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak"

İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni Ankara'ya da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını kazandırarak önemli bir eksiği giderdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde 42 olan kültür merkezi sayısını, 80 ilave ederek 122'ye çıkardıklarını söyledi.

Tiyatrodan operaya, sinemadan edebiyata, tezhipten minyatüre kadar her alanda sanatın ve sanatçıların yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık. Ayrıca dün gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık. Böylece sanatçılarımıza hak ettikleri imkanları sunmanın yanı sıra uzun yıllar boyunca kültür-sanat camiamızı tek düzene mahkum eden, kültür hayatımızı çölleştiren, ideolojik bağnazlığa da son verdik. Türkiye'nin kültür-sanat ikliminin son 20 yılda giderek zenginleşmesinin, daha evvel esamesi dahi okunmayan sanat dallarının başarıdan başarıya koşmasının sebebi işte budur. Halka tepeden bakan, sürekli milleti aşağılayan elitist zihniyet gerileyip, cumhur ile cumhuriyet arasındaki mesafe kapandıkça hamdolsun bundan ülkemizin kültür-sanat hayatı da olumlu etkilenmiştir.

Biz görevde olduğumuz sürece Allah'ın izni ile hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı inşallah bu açıdan sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanı olarak attığınız ve atacağınız her adımda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Bu duygularla bir kez daha 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini takdim edeceğimiz her biri birbirinden kıymetli hocalarımızı, üstatlarımızı, sanatçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

Törenden notlar

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ilk olarak ödülü almaya hak kazanan sanatçıların biyografileri izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ödüle layık görülen Ajda Pekkan, Süleyman Saim Tekcan, Yılmaz Erdoğan, Hayreddin Karaman, Varol Yaşaroğlu, Ömür Akkor, Yunus Emre Akkor, Tan Sağtürk, Hilmi Şenalp ve Sevan Bıçakçı'ya ödüllerini takdim etti.



Törene katılamayan sanatçılardan Ayla Algan'ın ödülünü Bilge Nur Gülkılık, Yavuz Bülent Bakiler'in ödülünü İmdat Avşar, Gülbün Mesara'nın ödülünü Semih İrteş, merhum Aşık Veysel'in ödülünü de Çiğdem Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.



Erdoğan, gastronomi alanında ödül alan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı. Kardeşlerin, aralarında bir daha dargınlık olmayacağına dair söz vermelerinin ardından Erdoğan, "Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Akkor'un, 3 çocuğu olduğunu, kardeşinin de 3 çocuk yapması gerektiğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Erdoğan, Ömür Akkor'un 3 çocuk için "tamam" demesinin ardından kardeşlerin babalarına dönerek, "Bu akşam burada sözü aldık. Sana da düşen, bir an önce hayırlı bir nasip ve evlendirelim. Ben de söz veriyorum, inşallah nikahında olacağım." dedi.