Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türk dizileri 1 milyar insan tarafından izleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin dizi sektöründe küresel ölçekte lider konumda olduğunu belirterek, Türk dizilerinin bugün dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan tarafından izlendiğini söyledi.

Dizilerin Türkiye’nin kültürel tanıtımında ve yumuşak gücünde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ersoy, klasik dizi formatlarının yanı sıra mini dizilerle daha önce ulaşılamayan turizm pazarlarına da erişmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu adımın, Türkiye’nin destinasyon çeşitliliğini ve tanıtım kapasitesini artıracağını belirten Ersoy, görsel içeriklerin turizm talebi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dizi sektörüne yeni destek geliyor

Dizi sektörüne yönelik önemli bir destek programını hayata geçireceklerini açıklayan Ersoy, belirli kriterleri karşılayan yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini duyurdu. Destek kapsamında, yapımların niteliği, uluslararası erişim potansiyeli ve ülke tanıtımına katkısı gibi unsurların dikkate alınacağı kaydedildi.

Değerlendirme için komisyon kurulacak

Destek alacak yapımların belirlenmesi için bir değerlendirme komisyonu oluşturulacağını da açıklayan Ersoy, bu komisyonun şeffaf ve objektif kriterlerle çalışacağını ifade etti.