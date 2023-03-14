Kültürel mirasımızı da ayağa kaldırma zamanı

Acısını sarmaya çalıştığımız deprem kentlerimizin her biri dünya çapında birer kültür şehri aynı zamanda. Bilinen 3 bin yıllık geçmişi ile Hatay’da 800’ün üzerinde kültürel varlık söz konusu. Gaziantep, Antakya Roma döneminden kalan mozaikleriyle dünya çapında üne sahip. Deprem bölgesinde 29 müze, içlerinde yüz binlerce eser var. Göbeklitepe, Karahantepe gibi tepeler, antik kentler ve ören yerleri bulunuyor.

EKONOMİ gazetesinin aylık kültür yaşam dergisi KİTAP’ta İslamiyet öncesinden 42 medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının deprem acısı yaşayan bu kadim şehirlerine yönelik bir araştırma kaleme aldık. Faruk Şüyün imzasıyla kapak haberi olarak verdiğimiz araştırmamızda, depremzede kültürel varlıklarımıza dair bir bilanço ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamızda bölgede depremin ardından vefat eden yazar ve sanatçılarımıza, sahaflarımıza da saygı sayfaları hazırladık.

Yanı sıra depreme yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarını okurlarımızla paylaştık.

KİTAP Dergimizin içeriğinde ayrıca neler var?

Osman Arolat, duayen gazeteci Altan Öymen’in gazeteci Atahan Ünal ile yaptığı söyleşinin konu edildiği ‘Kuşaklar Arası’ kitabını Arolat’ın Kitaplığı köşesinde yorumluyor.

Rüştü Bozkurt, Orhan Pamuk’un Harvard Üniversitesi’nde verdiği derslerdeki notlarından oluşan Saf ve Düşünceli Romancı kitabını Kitapla Adım Adım köşesinde değerlendiriyor.

Handan Sema Ceylan, Ne Okumalı köşesine ‘Truva’nın öcünü aldık’ başlığını alıyor. Yazısı, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde başlıyor, Antik çağlara uzanıyor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine ilişkin duygularıyla bitiyor.

Ömer Türkdönmez, usta işi bir araştırmanın ardından hazırlanan, Orhangazi ilçesinin geçmişine ve geleceğine ışık tutan, Bursa Orhangazi/Dün, Bugün, Yarın’ kitabını ele alıyor. Rüştü Bozkurt imzasını taşıyan kitaba ilişkin, ‘Örneklerinin çoğalmasını arzu ettiğim bir arayış yolculuğu’ tarifini yapıyor.

Mustafa Kemal Çolak, yakın zamanda ziyaret ettiği İstanbul Beylikdüzü’ndeki Rapsodi Çorap Sanayi bünyesinde yer alan 'Hüseyin Öztürk Anadolu ve Balkan Çorapları Müzesi’nden, depremzede illerindeki ‘eşleştirme’ hikâyelerine uzanıyor.

Deprem acısına ilişkin duygularını çizimleriyle aktaran mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Dokgöz ise okurlarımıza 4 karikatürüyle ulaşıyor.