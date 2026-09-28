Kuveyt Türk’ten Saraybosna’da “Rumeli’de Osmanlı İzleri” sergisi

Kuveyt Türk’ün, Balkan coğrafyasındaki Osmanlı kültürel mirasını minyatür sanatıyla ele aldığı “Rumeli’de Osmanlı İzleri” sergisi, eserlerin ilham aldığı Saraybosna’da, İslam Kültür ve Sanat Müzesi, Gazi Hüsrev Bey Hanikah’ında ziyarete açıldı. 30 Eylül’e kadar açık olacak sergide, sanatçı Gülçin Anmaç’ın Rumeli coğrafyasındaki Osmanlı izlerini minyatür sanatıyla yorumladığı eserler yer alıyor.

24 Eylül’de açılan serginin açılışına T.C. Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, sanatçı Gülçin Anmaç ve sanatseverler katıldı.

"Kültürel mirasın geleceğe aktarılmasına yatırım yapıyoruz"

Açılışta konuşan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, kültürel mirasın gelenekten geleceğe aktarılmasını önemli bir sorumluluk alanı olarak kabul ettiklerini belirtti. Kuveyt Türk’ün “Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla kültür ve sanat alanında çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Sel, Türk-İslam sanatlarını destekleyen projelere odaklandıklarını, geleneksel sanatları ve tarihi yaşatmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Rumeli’de Osmanlı İzleri” sergisinin de bu vizyonla hayata geçirildiğini belirten Sel, serginin, yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın adalet, ilim ve irfanla inşa ettiği Rumeli coğrafyasında kimi zaman unutulmaya yüz tutan, kimi zaman görünürlüğü kaybolan mimari dokuyu ve şehir yaşamının izlerini minyatür sanatı aracılığıyla aktardığını ifade etti.

Sel, her biri titiz araştırmalar ve minyatür sanatının ince işçiliği sonucunda ortaya çıkan eserleri ilham aldığı topraklara taşıyarak kültürel, sanatsal ve mimari hafızaya güçlü bir tecrübe sunduklarını belirterek, serginin geçmişe sahip çıkma ve onu geleceğe taşıma yolundaki kararlılıklarının bir yansıması olduğunu kaydetti.

35 eserden oluşan kültür hafızası

Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç’ın Balkan coğrafyasında yer alan Osmanlı eserlerini tarihî kaynaklar doğrultusunda yorumladığı 35 eserden oluşan “Rumeli’de Osmanlı İzleri” sergisi, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da İslam Kültür ve Sanat Müzesi, Gazi Hüsrev Bey Hanikah’ında 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Osmanlı’nın Rumeli coğrafyasında bıraktığı çok katmanlı mirası görünür kılan sergi; camilerden köprülere, medreselerden çarşılara kadar pek çok dini ve sivil mimari örneği Osmanlı eserini minyatür sanatının incelikli üslubuyla görünür kılıyor. Balkan coğrafyasındaki 11 ülke ve 29 şehirden seçilen eserler, yalnızca mimari birer yapı olarak değil, şehirlerin ruhunu ve hafızasını taşıyan anlatılar olarak da ele alınıyor. Sergi, mimari izler aracılığıyla izleyiciyi geçmişle bugün arasında bir yolculuğa davet ediyor.

Kuveyt Türk’ün “Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışı kapsamında hayata geçirdiği “Rumeli’de Osmanlı İzleri” sergisi ilk olarak Aralık 2025’te İstanbul’da Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde ziyarete açılmış, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.