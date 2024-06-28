Kylie Minogue, Mandarin Oriental için Türkiye'ye geliyor!

Bodrum’a lüksü getiren Mandarin Oriental, Bodrum, Cennet Koyu’nun eşsiz manzarasında doğayla uyum içinde konumlanmış ve seçkin bir tatil anlayışının sembolü olarak 10. yılını muhteşem bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 5 Temmuz’daki gala gecesi Kylie Miongue sahnesiyle taçlanırken, 6 Temmuz’da White Beach Party ile misafirler hem görsel hem de işitsel şovlarla unutulmaz anlar yaşayacak.

Başarılarla dolu 10 yıl

2014 yılında Astaş Holding tarafından hayata geçirilen Mandarin Oriental, Bodrum, yemyeşil bahçeli ve geniş teraslı büyüleyici odaları, barbekü köşeleri, sonsuzluk havuzları ve asırlık zeytin ağaçlarıyla doğadan aldığı güzelliği cömertçe sergiliyor. Zeytin ve çam ağaçları arasındaki göz alıcı süitler, ev rahatlığını sunan özenle tasarlanmış rezidans daireler ve lüksü

konforla bir araya getiren sofistike villalarıyla ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuyor.

Bodrum ve Türkiye turizmine sağladığı katkılar ve yarattığı ivme ile pek çok yatırıma da ilham ve örnek olan Mandarin Oriental, Bodrum’un sunduğu efsanevi hizmet kalitesi ve yenilikler dünya seyahat sektöründe örnek proje olarak gösteriliyor.

Bu lüks ve unutulmaz tatil deneyimi, dünyanın en önemli değerlendirme kuruluşları tarafından 200’ü aşkın ödül ile takdir edilirken doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik prensipleri ile pek çok başarıya sahip.

Mandarin Oriental, Bodrum, Forbes Travel Guide tarafından üst üste birçok defa ödül alan Bodrum’un tek oteli. Conde Nast Traveler Reader Choice tarafından Türkiye’nin en iyi ve Avrupa’nın ilk 5 oteli arasında gösterilen otel pek çok global platformun en iyi lüks oteller sıralamasında başı çekiyor.

Sunduğu ayrıcalıklı hizmet kalitesi, özel tatil deneyimi ve otelciliğe kattığı

vizyonu ödül ve başarılarıyla ortaya koyan Mandarin Oriental, Bodrum 10

yıldır Akdeniz’in en iyi resortu unvanını elinde tutuyor. Bu mükemmel

resort geride bıraktığı 10 yılı gururla kutlarken, gelecek 10 yıllarca daha da mükemmel kılmak için çalışmalarına büyük bir şevkle devam edecek.

Mandarin Oriental, Bodrum otelin sahipleri Astaş Holding ve Pasha Holding tarafından Gala Gecesi’ne dünyanın her yerinden davet edilen elit isimlerin, özel jetleriyle geleceği ve Kylie Minogue konseri ve sahne şovlarının sergileneceği gecede misafirler, unutulmaz anlar yaşayacak.