La Casa de Papel'in ünlü oyuncusu TRT'yle anlaştı

TRT1’in salı akşamları yayınlanan dev bütçeli dönem dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı”na Hırvat oyuncu Luka Peroš konuk oluyor. Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yayınladığı haberine göre Netflix’in ünlü suç gerilim dizisi “La Casa de Papel”de Marsilya rolüne hayat veren Hırvat oyuncu TRT1’in “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisiyle el sıkıştı.

Başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan açıklama

Peroš dün akşam “Mehmed Fetihler Sultanı”nın başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu’yla akşam yemeğinde buluştu. Çayoğlu “Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak” dedi.

Heyecanlı olduğunu belirten Luka Peroš, dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani’ye hayat vereceğini anlattı.