Lale Tara Sanat Bursu’na başvuru dönemi başlıyor

ENKA Sanat’ın klasik müzik alanında yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimlerine destek olmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği Lale Tara Sanat Bursu’nun bu yılki başvuru dönemi 1 Haziran Cumartesi saat 10.00’da başlayacak.

ENKA Vakfı’nın eğitim, spor ve sanatla genç nesiller yetiştirme misyonu ile uzun yıllardır genç sanatçılara burs imkanı sunan Sayın Lale Tara’nın vizyonundan hareketle ENKA Sanat tarafından oluşturulan bursun seçici kurulunda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, Viyolonsel Sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü Piyanist ve Besteci Fazıl Say, Piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu yer alıyor.

Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç sanatçıların eğitim hayatlarına önemli bir destek sağlayacak burstan her yıl, açık çağrı neticesinde toplanan talepleri değerlendiren Seçici Kurul’un belirlediği isimler faydalanabilecek. Başvurular 01 Haziran - 05 Temmuz tarihleri arasında ENKA Sanat'ın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Lale Tara Sanat Bursu ile ilgili bilgi ve başvuru koşulları www.enkasanat.org adresinden takip edilebilecek.