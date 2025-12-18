Leonardo DiCaprio: Titanic’i hiç tekrar izlemedim

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, rol aldığı filmleri tekrar tekrar izlemekten hoşlanmadığını söyledi. 51 yaşındaki oyuncu, Variety dergisinin Actors on Actors serisi kapsamında meslektaşı Jennifer Lawrence ile bir araya geldiği söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sohbet sırasında DiCaprio, kariyerinin en beğenilen performanslarından birini bile hiç yeniden izlemediğini açıkladı.

Jennifer Lawrence’ın, “Titanic’i tekrar izledin mi?” sorusuna ünlü oyuncu, kısa ve net bir yanıt vererek “Hayır, izlemedim” dedi.

Lawrence, DiCaprio’ya filmin bugün yeniden izlenmesi gerektiğini söyleyerek, “İzlemelisin. Eminim şimdi izleyebilirsin, çok güzel” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine DiCaprio, Lawrence’a yönelerek, “Filmlerimi pek izlemem, sen izler misin?” sorusunu sordu.

Jennifer Lawrence ise esprili bir yanıt vererek, “Hayır, Titanic gibi bir şey hiç çekmedim. Çekseydim izlerdim” dedi.

Lawrence, yalnızca bir kez kendi filmlerinden birini izlediğini belirterek, “Bir keresinde çok sarhoşken American Hustle’ı açtım. ‘Acaba oyunculukta iyi miyim?’ diye düşündüm. Filmi açtım ama cevabı hatırlamıyorum” sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Leonardo DiCaprio’nun Kate Winslet ile başrollerini paylaştığı Titanic, dünyanın en büyük deniz felaketlerinden biri olan Titanik faciası ekseninde gelişen epik bir aşk hikâyesini konu alıyor.

James Cameron imzalı 1997 yapımı film, 14 dalda Oscar’a aday gösterilmiş ve En İyi Film dâhil olmak üzere 11 Oscar ödülü kazanmıştı.