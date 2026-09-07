LEVI.SCT, Türkiye’de ilk kez Ela Excellence Resort Belek’te sahne aldı

Ela Excellence Resort Belek, uluslararası sahne sanatlarını “Feel Well” felsefesiyle misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Beş duyuya hitap eden tatil deneyimiyle fark yaratan otel, sezon boyunca kesintisiz süren kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, büyük yankı uyandıran bir performansa daha ev sahipliği yaptı. Klasik müziği çağdaş ritimlerle yeniden yorumlayan yeni nesil piyanist LEVI.SCT, Türkiye’deki ilk büyük konseri öncesinde Belek’te sahnelediği özel performansla misafirlere sıra dışı bir müzik deneyimi yaşattı.

‘Ela’da olmak, evdeymiş gibi hissettiriyor’

3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşen “Not Your Classical Piano Concert” performansı, klasik repertuvarı hip-hop ve house enerjisiyle harmanlayan canlı piyano deneyimiyle misafirlere alışılmışın dışında bir müzik yolculuğu sundu. Solo piyano ve elektronik prodüksiyonun iç içe geçtiği performans, Ela Excellence Resort Belek’in gece atmosferine çağdaş ve dinamik bir yorum kattı. Misafirlerin yoğun ilgisi ve yüksek memnuniyetiyle taçlanan gecede, otelin konforuna ve sıcak atmosferine hayran kalan ünlü sanatçı, “Ela’da olmak, evdeymiş gibi hissettiriyor” sözleriyle bu eşsiz deneyimi özetledi.

‘Yılın Çağdaş Piyanisti’ seçildi

1999 doğumlu Alman piyanist Levi Schechtmann, sahne adıyla LEVI.SCT, klasik müziğin duygusal derinliğini modern ritimlerle bir araya getiren türler arası sahne diliyle dünya çapında dikkat çekiyor. Instagram’da 1,7 milyonu aşkın takipçiye ulaşan sanatçı, 2025 Pianote Ödülleri’nde “Yılın Çağdaş Piyanisti” seçildi; 2026’da başladığı ilk dünya turnesinde La Cigale ve Union Chapel gibi sahnelerde kapalı gişe konserler verdi.

Hamburg Elbphilharmonie ve Brüksel Flagey gibi prestijli mekanlarda sahne alan LEVI.SCT, klasik konser deneyimini sinematik, sürükleyici ve kuşaklar arası erişilebilir bir anlatıma dönüştürüyor. Sanatçının Neue Meister etiketiyle yayımlanan “Classified Fusion” albümü de Chopin, Rachmaninov ve Albéniz gibi bestecilerin eserlerini caz, house ve salsa gibi çağdaş türlerle buluşturan yaklaşımını yansıtıyor.

Ela Excellence Resort Belek’in sezon boyunca sürdürdüğü canlı müzik ve deneyim odaklı etkinlik programının bir parçası olarak gerçekleşen konser, markanın “Hear Well” yaklaşımını somutlaştırırken Belek’i deniz, doğa ve gastronominin yanı sıra uluslararası sahne sanatlarıyla da öne çıkan bir destinasyon olarak konumlandırdı.

LEVI.SCT, 28 Kasım’da Türkiye’deki ilk büyük salon konserini vermeden önce, Ela Excellence Resort Belek misafirlerine klasik virtüözlüğün modern ritimlerle buluştuğu özel bir gece yaşattı.