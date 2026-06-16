Liderler babalarını anlatıyor: Yüreklere ve zamana sığmayan öyküler

Her insanın hayatında yönünü belirleyen, karakterini şekillendiren ve en zor anlarında sığınabileceği bir liman vardır. Kimi zaman bir öğüt, kimi zaman bir bakış, kimi zaman da sessiz bir duruşla hayatımıza dokunan bu insanlar çoğu zaman babalarımızdır. Mustafa Kemal Çolak’ın hazırladığı “İz Bırakan Babalar” kitabı da tam olarak bu duygunun peşinden gidiyor.

Kitapta, Türkiye’nin iş dünyasına, sanayisine, sanatına ve düşünce hayatına yön vermiş ailelerin çocukları, babalarına dair en özel anılarını ve hayatlarına yön veren öğretileri kaleme alıyor. Ortaya çıkan tablo, yalnızca bireysel hikâyelerden oluşmuyor; aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan büyük bir insan hikâyesine dönüşüyor.

Sayfalar arasında ilerledikçe, kimi zaman bir fabrikanın kuruluşunda alın teriyle yoğrulan bir hayatı, kimi zaman bir sanatçının çocuklarına bıraktığı hayal gücünü, kimi zaman da dürüstlük ve çalışkanlık üzerine kurulu bir yaşam felsefesini görmek mümkün oluyor. Çünkü bu hikâyelerde ortak olan şey, babaların evlatlarına bıraktığı en büyük mirasın servet değil, karakter olduğunun güçlü bir şekilde hissedilmesi.

Kitapta yer alan anlatılar, bir kuşağın çocuklarına bıraktığı değerlerin aslında Türkiye’nin kalkınma hikâyesinin de temel taşlarını oluşturduğunu gösteriyor. “Söz namustur”, “İşin hilesi dürüstlüktür”, “İtibar paradan önemlidir” gibi nesilden nesile aktarılan ilkeler, yalnızca ailelerin değil, kurumların ve markaların da temelini oluşturuyor.

Kitabın en etkileyici yönlerinden biri ise bazı hikâyelerin tamamlanmış başarıları değil, yarım kalmış hayalleri anlatması. Zamansız kaybedilen babaların ardından evlatlarının omuzlarına yüklenen sorumluluklar, özlemle harmanlanan anılar ve yıllar geçse de sönmeyen bir rehberlik duygusu kitabın satırlarında güçlü bir şekilde hissediliyor.

İz Bırakan Babalar, yalnızca babaları anlatan bir kitap değil; sevginin, emeğin, fedakârlığın ve kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerin hikâyesi. Her satırında, hayatımıza yön veren insanların aslında biz fark etmeden bıraktıkları izlerin ne kadar derin olduğunu hatırlatıyor.

İşte İz Bırakan Babalar kitabından, evlatlarının gözünden anlatılan ve yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen iki anlamlı baba hikâyesi...

Bekir Kutmangil’i anlatmak…

Babam Bekir Kutmangil, çalışan insana saygı ve değer veren bir patrondu. Kendisinden öncelikle dürüst olmayı, çalışmayı ve paylaşmayı öğrendik. İzinden gittiğimiz kutup yıldızımızdı. Kimi zaman puslu anılarımıza bakıp, “O olsaydı ne yapardı?” dedik. Kimi zaman da “Keşke şimdi burada olsaydı” yerine onun aklıyla düşünmeyi öğrendik. Hayalleri vardı. Hepsine sahip çıktık. Bugün de Kutes’te onun ilkeleriyle başarıyı yakalıyoruz.

“Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum.”

Cemal Süreya’nın hüzün veren dizelerini, babamı kaybettikten yıllar sonra okuduğumda, kör olmaktan ziyade “yüreğimde hiç kapanmayan o boşluk” diye andığımı fark ettim. Bu kitapta birlikte babamızı anlatacağımız sevgili arkadaşlarımın bazıları babalarını kaybetti, bazıları ise hâlâ o “dağa” sırtını dayamanın mutluluğunu yaşıyor.

Bendeki o boşluğu yaratan ise babam Bekir Kutmangil’e doyamamaktı. Henüz 10 yaşında babamı son derece zamansız bir şekilde yitirdim. Dolayısıyla iki kuşak arasındaki iş yapma tarzı, teknoloji kullanımı, verimlilik ve inovasyon ya da misyon-vizyon gibi yorum ve değerlendirmelere girmem çok olanaklı değil.

Yaşamında onu en mutlu ettiğim anlardan birini biliyorum. Çok erken kalkar ve işe giderdi. Beni kızdırmak için, “Hazırlan, yarın seni de işe götüreceğim” dediğinde nazlanacağımı düşünmüştü. Oysa ben gözlerimden akan uykuyla giyinmiş ve kapının önünde onu bekliyordum. Gözlerindeki mutluluğu bugün bile hatırlıyorum.

Biz babamdan çalışmayı öğrendik. Hobileri var mıydı? Vardı. Ama asıl hobisi işiydi.

1973 yılında dünyada yaşanan kriz nedeniyle petrole erişim zor ve pahalı bir seçeneğe dönüştüğünde, teknoloji ve verimlilik odaklı değişimlerle o madenlerdeki üretimi dört katına çıkarmıştı. Aile şirketinin zirveye tırmandığı dönemde şirketlerin başındaki isimdi. Öyle ki sadece rödevans geliriyle İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 500 şirket sıralamasında 200. sıraya kadar yükselmişti. O dönemde maden sahalarında üretilen kömürün üçte biri Kutes Madencilik tarafından gerçekleştiriliyordu.

Bekir Kutmangil’den öncelikle dürüst olmayı, çalışmayı ve paylaşmayı öğrendik. Bugün de Kutes’te onun ilkeleriyle başarıyı yakalıyoruz.

Düşünün; açık madenlerden çıkarılan kömürde çalışan neredeyse beş bin kişi vardı. Anadolu’dan İstanbul’a gelen göç dalgasının ilk uğrak noktalarından biri bu madenlerdi. Babamı nasıl resmetmem gerektiğini sorsanız, bir kareyi de madenleri tepeden gören bir yere arabasını park edip, devasa dozerler ve kamyonların arı gibi işlediği üretim sahasını saatlerce keyifle izlemesine ayırırdım.

Doğalgazın İstanbul’a ulaşması ve çıkarılan kömürün kirlilik yaptığı gerekçesiyle büyük şehirlere satışının yasaklanması üzerine babam çoktan farklı bir seçeneği hazırlamış ve metalde ağır sanayi yatırımı gerçekleştirmişti.

Çalışana, insana saygı ve değer veren bir patrondu. Kutes’in kuruluş döneminde 750 bin ton olan kömür üretimi hedefinin aşılması halinde çalışanlarıyla paylaşacağı sözünü verdiğinde, çalışanları üretim rakamını ikiye katlayarak 1,5 milyon tona ulaştırmıştı. Bekir Kutmangil’in sözü sözdü. O yıl vaat ettiği gibi 7-8 aylık maaşa denk gelen prim dağıttı. Aynı zamanda işçileri için yaptırdığı lojmanların devir işlemlerini de tamamladı.

Çalışanları onu çok severdi. Ancak hem fabrikalarda hem de madenlerde düzen ve tertibe büyük önem verirdi. Yerde bir izmarit bile görse tahammül edemezdi.

Babamı birbirinden güzel kravatları, şıklığı, çiftliğinde binmeyi sevdiği atları ve Alp Dağları’nda durmaksızın kayak yapmanın heyecanı içinde hatırlıyorum. Sürekli gülen, bize güzel kahvaltılar hazırlayan, az ama öz tatillerimizde bize dolu dolu babamızı yaşatan bir özlemi anlatıyorum.

O cevvalliği içinde zaman yetmediğinde, yolları kısaltmak için kullanmayı öğrendiği helikopteriyle İstanbul’un Noel Baba’sı gibiydi. Kimi okulların üzerinden uçtuğunda, o okullar yeniden kurulur, gelişir ya da okul yoksa yenisi yapılırdı.

Zamansız bir şekilde aramızdan ayrıldığı için dedem adına yaptırdığı Halis Kutmangil Lisesi’nin açılışında kurdeleyi kesmek bana nasip oldu. Bu anıyı nasıl unutabilirim?

Benim babamın hayalleri vardı. 1990’larda özel bankacılık alanındaki ilk başvurulardan birini o yapmıştı. Madenlerin göze hoş görünmeyen atıl linyit sahalarını ağaçlandırmak ve madencilik alanlarını rehabilite etmek amacıyla Türkiye’nin ilk özel ormancılık şirketi olan Kut Orman’ı kurdu. 12 bin dönümlük atıl maden sahasında 5 milyon ağaç dikerek, göller ve otlaklarla ekolojik dengesi kurulmuş dünyanın en büyük rehabilitasyon projelerinden birini gerçekleştirdi.

Ancak ablam Farah ve ben artık onu daha az görmeye başlamıştık. Basın dünyası, babamın akşamları yaptığı o kreplerden beni mahrum etmişti. Elbette yaşanacak gelişmelerin bizi onsuz bırakacağını henüz çocuk aklım kestiremiyordu.

Oysa o zamana kadar tutkulu iki âşığın, annemle babamın ayaklarının dibinde büyüyorduk. Nerede olursak olalım yanlarındaydık. Tatillerde bizsiz gitmezlerdi. Her yerde bizimle bir hayatları vardı. Ekiptik, takımdık. Takımı asla bozmazdı.

O meşum günde, 23 Mayıs 1995’te ben 10, babam ise 38 yaşındaydı. Bir telefonla onu kaybettiğimizi öğrendim. Sonraki yıllar, onsuz ama prensiplerini ve heyecanını takip ederek, çalışma alışkanlıklarını hayatımıza taşıyarak geçti.

Bekir Kutmangil’in izinden gittik. O bizim kutup yıldızımızdı. Kimi zaman puslu anılarımıza bakıp, “O olsaydı ne yapardı?” dedik. Kimi zaman da “Keşke şimdi burada olsaydı” yerine onun aklıyla düşünmeyi öğrendik.

Hayalleri vardı. Hepsine sahip çıktık. Annem Nebahat Kutmangil’in onsuz zamanlardaki basireti, kararlılığı ve inancıyla hareket ettik. Kutes’i büyüttük. Şimdi başka sektörlere yatırım yapma heyecanıyla gözümüzü yarına diktik.

Bir şairle başladık, başka bir vatan şairiyle bitirelim:

“Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır…”

Babam Sadi Gülçelik...

"Babam hakkında yıllar sonra bile sık sık söylenen “Sadi Abi adam gibi adamdı” ya da “Sadi Bey tanıdığımız en beyefendi insandı” sözleri benim için her zaman büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Kız kardeşlerim, ben ve hatta kendisini hiç tanıma fırsatı bulamayan torunları için Sadi Gülçelik çok değerli bir kılavuz oldu. Hayatımı, babamı örnek alarak; başım dik, aileme bağlı, spora, sanata ve eğitime önem veren biri olmaya çalışarak geçirdim.

Babam 1930 yılında İstanbul’da doğdu. Dedemler, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Karadağ’dan Türkiye’ye göç etmiş ve gül ile manolya ağacı yetiştiriciliği yapmışlardı. Soyadı Kanunu çıktığında ise “gülü çeliklemek, aşılamak” anlamına gelen Gülçelik soyadını aldılar.

Babam, Şişli’de geniş aile ortamında büyüdü. Hem döneminin en başarılı öğrencilerinden biri hem de en tanınan sporcularından biri olarak 1954 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. İTÜ, o dönemde Türkiye’nin sanayileşmesine yön verecek mühendisleri yetiştiriyordu ve babam için okul yılları ile arkadaşlıkları hayatı boyunca çok özel bir yere sahip oldu.

Üniversiteden mezun olur olmaz iş hayatına atıldı. Sınıf arkadaşı Şarık Tara’nın kız kardeşi olan annem Vildan Hanım ile evlendi. Bu evlilik, iki üniversite arkadaşını aynı zamanda akraba yaptı. 1957 yılında Şarık Tara ile birlikte ENKA’yı kurdular. Şirketin adı da birbirlerine olan akrabalıklarının ilk iki harfinden esinlenerek oluşturuldu.

ENKA’nın başarısında babamın vizyonu önemli rol oynadı. Onun temel ilkeleri “özel sorumluluk bilinci”, “tecrübe” ve “teknik mükemmellik” idi. Haftanın büyük bölümünü, bazen haftalarca şantiyelerde geçirir, işin en küçük ayrıntısına kadar her aşamayı takip ederdi. Bu çalışma anlayışı sayesinde son derece karmaşık projeler zamanında tamamlanıyor ve şirket hızla büyüyordu.

İlk yıllarda İstanbul çevresinde rıhtım, köprü, yol ve temel inşaatları gerçekleştiren ENKA, 1960’lı yıllarda fabrika projelerine yöneldi. General Electric Motor Fabrikası, Siemens Kablo Fabrikası, Arçelik, Aksa ve İskenderun Demir Çelik gibi Türkiye sanayisinin önemli yatırımlarında görev alarak ülkenin sanayileşme sürecinin önemli aktörlerinden biri haline geldi.

Babam, varlıklı olmanın ve iş hayatında kalıcı olmanın büyük sorumluluklar getirdiğine inanırdı. 1969 yılında İstanbul Çevreyolu ve Boğaz Köprüsü projelerinin planlanandan önce tamamlanması için yoğun çaba gösterdi. Aynı dönemde, ENKA bünyesinde uzmanlaşmış şirketler kuruldu. Çimtaş çelik yapı ve montaj işlerinde, Titaş hafriyat ve yol projelerinde, Kasktaş ise kazık ve altyapı çalışmalarında faaliyet göstermeye başladı.

Onun için başarı sadece kendi şirketinin büyümesi değildi. Türkiye’deki diğer mühendislik firmalarının da başarılı olmasını isterdi. Yurt dışında faaliyet gösteren Türk müteahhitlerinin yanında olur, gerektiğinde rakip firmalara dahi destek verirdi.

Sosyal hayatındaki temel ilkesi ise çok basitti: İnsanlara, kendisine davranılmasını istediği şekilde davranmak. Güvenilir, yardımsever ve paylaşımcı bir insandı. Bu nedenle çevresinde büyük saygı görürdü.

1980 yılında Riyad’daki bir şantiyeden dönerken bulunduğu uçakta çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde ENKA, dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketlerinden biri haline gelmişti.

Babamın ardından şirket zor yıllar geçirdi. Ancak bugün hâlâ ortağı olduğum ENKA, kuzenim Sinan Tara’nın liderliğinde yoluna başarıyla devam ediyor. Babamın güvenilir ismini ve değerlerini yaşattığı için kendisine büyük minnet duyuyorum.

Babam aynı zamanda son derece başarılı bir sporcuydu. Spor hayatına Galatasaray’da voleybolla başladı, daha sonra basketbola yöneldi. 1950 yılında Paris’te düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ilk kez millî formayı giydi. Galatasaray’ın efsane “Yenilmez Armada” takımının pivotu olarak oynadı. 1952 Helsinki Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ederek her sporcunun hayalini kurduğu deneyimi yaşadı.

Sporculuğu boyunca takım arkadaşlarına ve genç sporculara destek oldu. Basketbol kariyerinin ardından kayak, yelken ve tenis sporlarıyla ilgilenmeye devam etti. Bana, kardeşlerime, kuzenlerime ve çevresindeki pek çok gence spor sevgisini aşılayan kişi oldu.

Annem ve babamın evliliklerinin 20’nci yılında evimizde verilen bir davette bana söylediği sözleri hiç unutamam. Üniversiteyi bitirmenin, yüksek lisans ve doktora yapmanın insanı başarıya taşıyacağını anlattıktan sonra şöyle demişti:

“Bunların hepsine sporculuğu da eklersen ilk 10 kişinin arasına girersin. Ama bir de sanatın varsa, örneğin iyi bir keman çalabiliyorsan, girdiğin her ortamda bir numara olursun.”

Bu sözleriyle sporun, sanatın ve eğitimin birlikte insanı tamamladığını anlatıyordu. Ben de hayatım boyunca çocuklarıma ve gençlere aynı değerleri aktarmaya çalıştım.

Babamın vefatının ardından onun adını ve vizyonunu yaşatmak amacıyla Gülçelik ve Tara aileleri olarak ENKA Spor, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nı kurduk. 1983 yılında açılan Sadi Gülçelik Spor Sitesi, bugün hâlâ genç sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor. Yıllar içinde sporun yanı sıra eğitim ve sanat faaliyetleri de bu yapının önemli parçaları haline geldi.

Babam Sadi Gülçelik’i sevgi, saygı ve özlemle anıyorum."

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