Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci tablosu Mona Lisa'ya çorbalı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi çevrecilerin eylemine sahne oldu. Rönesans döneminin büyük sanatçısı Leonardo da Vinci’nin dünyanın en bilinen tabloları arasında başı çeken Mona Lisa tablosuna çorbalı saldırı düzenlendi.

İki çevreci ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında “sürdürülebilir ve sağlıklı gıda” çağrısında bulunarak, Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; kurşun geçirmez camın arkasında bulunan tablo zarar görmemiş gibi görünüyor.

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

Eylem sırasından aktivistlerden biri üzerinde siyah harflerle çevreci aktivist grup Riposte Alimentaire'in (Gıda Tepkisi) sloganının yazılı olduğu beyaz tişörtünü göstermek için ceketini çıkardı.

Mona Lisa daha önce de Mayıs 2022'de muhallebi turtası saldırısına uğramış, ancak zarar görmemişti. Dünyanın en çok izlenen tablosu uzun zamandır kalın ve kurşun geçirmez bir cam muhafazanın arkasında korunuyor.

2022’de Claude Monet'nin Postdam’daki Barberini Galeri'de sergilenen Les Meules tablosu, ondan önce de Vincent van Gogh’un Londra’daki National Gallery’de sergilenen Sunflowes tablosu benzer saldırılara uğraşmıştı.

Louvre Müzesi'nin girişinde çantalar sıkı şekilde kontrol edilirken, kadınların çorbayı galeriye nasıl soktuğu merak konusu oldu.