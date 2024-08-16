Madame Tussauds’a dünyaca ünlü iki figür daha geliyor!

Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, Madame Tussauds ve sektöre ilişkin Türkiye'deki son gelişmeleri ekonomim.com'a değerlendirdi.

Merlin olarak 3 eğlence merkezinde yer alıyorsunuz. 2024 yılını 2023 yılıyla kıyaslayarak değerlendirebilir misiniz?

2023 yılı, eğlence sektöründe önemli değişim ve yeniliklerin yaşandığı bir dönem oldu. Teknolojideki ilerlemeler, kültürel dönüşümler ve tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler, sektörde köklü etkiler yarattı. Özellikle yapay zekanın artan kullanımı, içerik üretiminden kişiselleştirilmiş deneyimlere kadar geniş bir etki alanı sağladı. 2024 yılına baktığımızda ise sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, yapay zekanın daha da derinlemesine hayatımıza girmesi, sanal gerçeklik uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilirlik konularının ön planda olması, eğlence sektöründeki dinamikleri şekillendiren başlıca faktörler haline geldi.

Bu yıl eğlence merkezlerinizde müşteri odaklı hangi kampanyaları yürüttünüz?

2024 yılında, üç merkezimizde de müşteri odaklı çeşitli çalışmalar yürüttük. İlk olarak, tüm yaş gruplarına hitap eden, büyükten küçüğe herkesin keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler sunduk ve bunların daha fazla kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya içerikleri üretip, iş birlikleri sağladık. Kombine bilet seçenekleri ile 3 merkezimizdeki eğlence alanlarına erişimi tek biletle kolaylaştırdık, fiyat avantajı yarattık. Bu kampanyalarımızın yanı sıra müşteri taleplerine ilişkin çalışmalarımız da devam etti. Örneğin, Madame Tussauds İstanbul’a başta gençlerin en çok arzu ettiği dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’nın balmumu figürünü eklerken, 90’lara damgasını vuran Jennifer Aniston figürünü ağırlayarak Friends dizisi hayranlarının ilgisini çektik. Sea Life’da ise, akvaryumda yaşaması nadir bir tür olan bambu bebek köpek balığının doğumunu başarıyla gerçekleştirdik ve minik misafirimizin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için özel bir ortam sağladık.LEGOLAND® Discovery Centre’da tematik etkinliklerimizle çocuklu ailelere birlikte eğlenip öğrenecekleri fırsatlar yarattık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ve kampanyalar, müşteri memnuniyetini artırmayı ve merkezlerimizi her yaştan ziyaretçimiz için daha cazip hale getirmemizi sağladı.

Madame Tussauds’nun farklı bir hedef kitlesi var. İlgi nasıl, keyifli bir lokasyondasınız? Yeni figürlerin gelmesi ilgiyi daha da arttırıyor mu?

Madame Tussauds, sanattan müziğe, spordan tarihe kadar birçok ünlü ismi barındırdığı için geniş bir kitleye hitap ediyor. Ayrıca, Beyoğlu'nun merkezinde, Grand Pera'da bulunması, ziyaretçilere büyük kolaylık ve erişim avantajı sağlıyor. Erişim kolaylığının yanı sıra, yeni figürlerin eklenmesi de ilgiyi kesinlikle artırıyor; özellikle dünyaca ünlü ve popüler kültürde öne çıkan isimler, hem mevcut hem de potansiyel ziyaretçiler arasında büyük heyecan yaratıyor.

MT’ya 2024 yılında yeni başka figür gelecek mi?

2024 yılı için önümüzdeki aylarda Elon Musk’ı ağırlayacağız. Kendisi ziyaretçilerimizin en çok merak ettiği isimler arasında. Son dönemde adını sıkça duymamız, teknoloji alanında tüm dünyaya kazandırdığı yenilikler, kendisine olan ilgiyi daha da artıyor. Bizler de kendisinin merkezimizde gerek İstanbullular gerekse yabancı misafirlerimiz tarafından büyük bir ilgi göreceğine inanıyoruz. Yine efsane dövüşçü Bruce Lee merkezimizde yer alacak farklı bir efsane isim. Umarız yeni figürler ziyaretçilerimizin de ilgisini çeker.

Enflasyon Türkiye’de eğlence merkezlerine ilgiyi nasıl etkiliyor? Pazar daralıyor mu?

Dünyadaki eğlence pazarı, günümüzde hızla büyüyen ve gelişen sektörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de de son yıllarda sektörde oldukça olumlu gelişmeler yaşandı. Şu an ekonomik koşullar nedeniyle ülkemizde bu ivme bir miktar yavaşlamış olsa da özellikle dijital ve interaktif eğlence biçimlerinin artışı ve bu eğlence biçimlerine olan talebin sektörü kuvvetlendireceğini umuyoruz.