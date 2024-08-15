Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde dikkat çeken keşif: 2 Lidyalı askerin iskeleti bulundu

Sardes Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Lidya Krallığı'nın Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmasına neden olan Thymbra Muharebesi'ne dair iki Lidyalı askerin iskeleti ve savaş aletleri bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Lidya Krallığı'nın Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmasına neden olan Thymbra Muharebesi'ne dair önemli bulgular elde edildi.

Kazılarda, M.Ö. 546'da Lidya Kralı Kroisos ile Pers İmparatoru II. Kiros arasında gerçekleşen savaşta savaştığı tahmin edilen iki Lidyalı askere ait iskelet bulundu. Bunlarla beraber savaş aletlerine de rastlandı.

"Asker iskeletlerinin 20-25'li yaşlara ait olduğunu değerlendiriyoruz"

Aynı zamanda iskeletlerin yanında bulunan bir miğfer, ağır zırhların kullanıldığını gösteriyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill yaptığı açıklamada, "Büyük Kiros ve Kroisos arasında gerçekleşen Thymbra Muharebesi, Lidya Krallığı'nın yenilmesi ve Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlandı. Anıtsal sur duvarının dibinde Pers tahribatı katmanında bulunan asker iskeletlerinin 20-25'li yaşlara ait olduğunu değerlendiriyoruz. İskeletlerde kılıç ve benzeri silahlarla yaralanmalar mevcut," dedi.

"Mağlup olan Lidyalıların askerleri"

"Bu askerlerin savaştan sonra gömülmeden veya bir tören düzenlenemeden sur duvarı yıkıntılarına atıldığını düşünüyoruz. Bir askerin avucunun içinde taş tespit edildi. Bu taşın sapan taşı olma ihtimali yüksek. Bu askerler, sur duvarının dibine atıldığına göre, galip gelen Perslere ait askeri personel değil, mağlup olan Lidyalıların askerleri" diye ekledi.

Thymbra Muharebesi, Lidya Krallığı'nın Kral Kroisos ile Ahameniş İmparatorluğu'nun II. Kiros'u arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı.

M.Ö. 547 Aralık'ta, Kiros, Kroisos'un dağılmış ordusunun kalıntılarıyla karşılaştı. Kroisos'un ordusu sayıca üstün olmasına rağmen, Kiros'u kesin bir yenilgiye uğratarak, Sardis'i 14 günlük kuşatmanın ardından fethetti ve Lidya'yı Pers İmparatorluğu'na kattı.