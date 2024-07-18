Massive Attack, 23 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Konuya ilişkin açıklamaya göre BKM ve Pozitif organizasyonuyla düzenlenecek konserde, dünyaca ünlü müzisyenler de konuk olacak.

Konserde, İngiltere ve İrlanda'nın en kapsamlı müzik ödüllerinden Mercury'nin sahibi Young Fathers, İskoç müzisyen Elizabeth Fraser, "Unfinished Sympathy" şarkısıyla tanınan vokalist Deborah Miller, Jamaika kökenli reggae müzisyeni Horace Andy, Massive Attack ile aynı sahneyi paylaşacak.

Robert Del Naja, Adrian Thaws, Andrew Vowles ve Grant Marshall tarafından 1988'de Bristol'da kurulan Massive Attack, müzik kariyeri boyunca 5 albüme imza attı.

Müziğin yanı sıra aktivizmiyle de tanınan grup, İsrail'in Filistin işgaline tepki göstermek için 1999'da "işgal bitene kadar İsrail'de konser vermeme" kararı aldı.

Grup üyeleri en son mayısta İngiltere'nin Doğu Sussex kentinde düzenlenen The Great Escape Festivali'ne, sponsorlar arasında İsrail'de yatırımları bulunan Barclays bankası bulunduğu için katılmadı.