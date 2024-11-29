Matlı Grubu Başkan Yardımcısı Önder Matlı: “Kahramanları dışarıda aramamıza gerek yok”

EKONOMİ (BURSA) - Tarihi ve kültürel değerlerin ilkokul çağındaki çocuklara rol model olarak benimsetilmesi için yola çıkan Tarih Yazan Çocuklar Projesi’nin Bursa Karacabey Lasmanı, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Karacabey’de bulunan ve projeye dahil olan Ömer Matlı İlköğretim Okulu ile Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, birlikte Türk tarihindeki liderler, gönül erleri, edebiyatçılar, bilim insanları, sanatçılar, halk kahramanları, sporcular gibi önemli büyük kahramanlarını canlandırdıkları performanslar sergiledi.

Matlı Şirketler Grubu, Tarih Yazan Çocuklar Projesi’nin Bursa Karacabey’de uygulanacak faaliyetleri için bağışta bulundu. Proje, kurgusal karakterler yerine tarihin içinden gelen milli ve manevi değerleri pekiştiren kahramanların, çocukların öğrenme dünyasına kazandırılmasını hedefliyor ve aynı zamanda yerel değerleri gündeme taşıyor.

Projenin Bursa Karacabey lansmanına katılan Matlı Şirketler Grubu YK Başkan Yardımcısı ve Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, “Tarih Yazan Çocuklar Projesi’ni öğrendiğimde; ‘Hiç düşünmeden bizim de çorbada tuzumuz olsun’ diyerek destek olduklarını ve etkinliğe katılan çocukları görünce mutluluklarının arttığını ifade etti. “Bizim medeniyet tasarrufumuz bir pergel gibidir.” diyerek konuşmasına devam eden Önder Matlı, “Evrensel değerler dediğimiz zaman, pergelin ikinci ayağını çok açmak gerekir. Ama pergelin sabit ayağını da mutlaka olduğu yerde sağlam bir şekilde tutmak lazım. Çocuklarımızın gerçekleştirdiği gösteriler, bu pergelin sabit ayağıydı. Beraberce bu değerlerimize sahip çıktığımız zaman, hem bizim geleceğimizin hem de çocuklarımızın, evlatlarımızın istikballerinin çok parlak olacağına yürekten inanıyorum. Bizim için burada yer almak büyük bir şerefti” dedi.

12 ilde pilot olarak uygulanıyor

Tarih Yazan Çocuklar” projesi, pilot uygulama olarak ilk kez Diyarbakır ve Erzurum’da valilik onayı ile başladı. Kısa süre içinde Bursa, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Samsun, Ordu, Trabzon, Adıyaman, Gaziantep ve Konya olmak üzere toplam 12 ilde uygulanmaya başlayan proje, milli değerlere hizmet eden 100 tarihi kahramanın kitaplarının ilköğretim çağındaki çocuklara okutulması sonrasında hayat buldu ve günden güne yerel değerlerin gözetildiği bir kültür hareketine dönüştü. Projenin www.tarihyazancocuklar.com.tr adresli web sitesi üzerinden proje ile ilgili bilgi sahibi olunabiliyor, kahramanlara dair kitaplar temin edilebiliyor ve projeye bağış yapılabiliyor.