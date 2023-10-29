Matthew Perry kimdir?
Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing rolüyle tanınan Matthew Perry'nin 54 yaşında hayatını kaybetti bildirildi.
Kanadalı-Amerikalı oyuncu Matthew Langford Perry, 19 Ağustos 1969'da Massachusetts'de dünyaya geldi.
Matthew Perry küçük yaştan itibaren tenis ile ilgilendi. Ancak yıllar içerisinde oyunculuğa olan ilgisini keşfetti.
1990'lı yılların başında Friends dizisinin seçmelerine katılıp Chandler Bing rolünü canlandırmaya başladı. Söz konusu karakter, kariyerinde dönüm noktası oldu ve dünya çapında tanınırlığa ulaştı.
Matthew Perry, Friends dizisiyle yakaladığı şöhretin ardından uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti.
Matthew Perry 54 yıllık yaşamı boyunca 15 kez rehabilitasyona girdi, alkol ve opioid kullanımı nedeniyle mide zarında oluşan hasarı hafifletmek için ise 14 kez ameliyat geçirdi.
28 Ekim gecesi evindeki jakuzide bulunan aktör, 54 yaşında hayatını kaybetti. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.
Yer aldığı projeler
1986 - Second Chance (dizi)
1987 - Boys Will Be Boys (dizi)
1988 - Dance 'Til Dawn
1988 - One Night In The Life Of Jimmy Reardon
1989 - She's Out Of Control
1990 - Call Me Anna
1990 - Sydney (dizi)
1993 - Home Free (dizi)
1993 - Deadly Relations
1994 - Getting In
1994 - Parallel Lives
1994-2004 - Friends (dizi)
1995 - The John Larroquette Show (dizi)
1998 - Almost Heroes
1997 - Fools Rush In
1999 - Imaging Emily Autor
1999 - Three To Tango
2000 - The Whole Nine Yards
2001 - Friends - The Stuff You've Never Seen
2002 - Serving Sarah
2003 - One Of Us
2004 - The Whole Ten Yards
2005 - Hoosiers II: Senior Year
2006 - The Ron Clark Story
2007 - Numb
2008 - Birds of America
2009 - 17 Yeniden
2011 - Mr Sunshine (dizi)
2012 - Go On (dizi)
2015-The odd couple (dizi)