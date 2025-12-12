Megastar Tarkan'dan sözleri Aysel Gürel imzalı yeni şarkı: “Anılarla Yaşamak” müzikseverlerle buluştu

Megastar Tarkan, "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısını bugün müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ait şarkı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da sekiz konser verecek

Megastar, altı yıl aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

16-17-20-23-24-27-30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, İstanbul'da 8 konser verecek.

Tarkan'ın konser biletleri ise satışa çıktıktan dakikalar sonra tükendi.

Biletlerin satıldığı sitede, yığılma olmaması adına sıra numarası verilerek satış yapıldı.

"Çok heyecanlıyım"

İstanbul konserleri için heyecanını "Merhaba İstanbul, hasret bitiyor. Kavuşuyoruz yakında... İşin gırgırı bir yana ben de çok özledim ve çok heyecanlıyım bu konserlerle ilgili. İple çekiyorum o günleri görüşmek üzere çok öpüyorum hepinizi" sözleriyle paylaşmıştı.