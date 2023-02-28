Meksika'da Maya kültürüne ait heykel bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Müdürü Diego Prieto, üzerinde çapraz kemik işareti bulunan etek giyen ve daha küçük görünümlü bir erkeği saçından tutan heykelin, bir kadın yöneticiye ait olduğunu söyledi.

ABD'nin Austin'deki Texas Üniversitesinden Prof. David Stuart da buluşun çok ilginç olduğunu kaydederek, "Buluşun yapıldığı bölgenin güneyinde de askeri özellikleri bulunan güçlü kraliçe figürlerin varlığından haberdarız." dedi.

Stuart, bulunan heykeldeki çapraz kemikli etek detayının "mistik varlık" olan bir "tanrıça"ya ait olabileceğini ifade etti.

Kadın olduğu düşünülen figürün üst kısmının belirgin olmadığını savunan bazı uzmanlar da heykelin bir kadına veya yöneticiye ait olduğunun net olmadığı görüşünde.

Florida Üniversitesinde Antroploji Profesörü olan Susan Gillespie, yaptığı açıklamada, bölgenin, önemli kadın yöneticilere ev sahipliği yaptığının bilindiğini belirterek, "bazen kadın giysileri giyen erkek yöneticiler tasvir edilebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yetkililer, Maya kültürüne ait olduğu düşünülen heykelin önemli bir tarihi buluş olduğunu belirtiyor.