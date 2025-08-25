Mersin Marina, ‘iz bırakan anlar’ı ödüllendirecek

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Marina’da geçirilen özel, duygusal ve sıra dışı anları konu alacak fotoğraf yarışmasına, 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilecek. 19 Ekim tarihine kadar www.mersinmarina.com.tr adresi üzerinden seçici kurulun beğenisine sunulması gereken fotoğraflar, marina yönetiminden oluşan kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışmada ilk 3’e girmeye hak kazanan eserlerin sahiplerine; birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin lira olmak üzere, toplam 17 bin TL değerinde hediye çeki verilecek.



Sergileme ödülüne layık görülen fotoğraflar da ilk 3 eserle birlikte Mersin Marina ana koridorunda sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğin ardından basılı halde sahiplerine teslim edilecek fotoğraflarla ölümsüz bir hatıra oluşturulacak.