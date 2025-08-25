  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Mersin Marina, ‘iz bırakan anlar’ı ödüllendirecek
Takip Et

Mersin Marina, ‘iz bırakan anlar’ı ödüllendirecek

Mersin Marina, 19 Ağustos Dünya Fotoğraf Günü etkinlikleri kapsamında, ‘Marina’da İz Bırakan Anlar’ temasıyla fotoğraf yarışması başlattı. Dereceye giren ilk 3 eser sahibine çeşitli markaların alışveriş çeki hediye edilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin Marina, ‘iz bırakan anlar’ı ödüllendirecek
Takip Et

MERSİN/EKONOMİ

Mersin Marina’da geçirilen özel, duygusal ve sıra dışı anları konu alacak fotoğraf yarışmasına, 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilecek. 19 Ekim tarihine kadar www.mersinmarina.com.tr adresi üzerinden seçici kurulun beğenisine sunulması gereken fotoğraflar, marina yönetiminden oluşan kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışmada ilk 3’e girmeye hak kazanan eserlerin sahiplerine; birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin lira olmak üzere, toplam 17 bin TL değerinde hediye çeki verilecek.

Sergileme ödülüne layık görülen fotoğraflar da ilk 3 eserle birlikte Mersin Marina ana koridorunda sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğin ardından basılı halde sahiplerine teslim edilecek fotoğraflarla ölümsüz bir hatıra oluşturulacak.

Kültür-Sanat
Besteci ve müzisyen Enrico Macias, İstanbul'da konser verecek
Besteci ve müzisyen Enrico Macias, İstanbul'da konser verecek
Sanatçı Yakup Cem'e son veda
Sanatçı Yakup Cem'e son veda
2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın adresi belli oldu
2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın adresi belli oldu
Sinéad O’Connor’ın hayatı film oluyor
Sinéad O’Connor’ın hayatı film oluyor
Bir bestecinin evrenine yolculuk
Bir bestecinin evrenine yolculuk
Durmuş Durukan, gastronominin kültürel izlerini kitaplaştırdı
Durmuş Durukan, gastronominin kültürel izlerini kitaplaştırdı