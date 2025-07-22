‘Metalin Babası’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

Heavy metal dünyasında yıldızlaşan Black Sabbath şarkıcısı Ozzy Osbourne, ailesinin açıklamasına göre 76 yaşında hayatını kaybetti.

Osbourne’un ailesi, sanatçının vefat ettiğini şöyle duyurdu:

“Sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah vefat ettiğini, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte herkesin aile mahremiyetimize saygı göstermesini rica ediyoruz.”

Osbourne son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşasa da, ölüm nedeni açıklanmadı.

Son konserini vermişti

“Karanlığın Prensi” olarak da bilinen Ozzy Osbourne, 20 yıl aradan sonra 5 Temmuz’da Black Sabbath ile son konserini verdi.

Grubun son konseri, Osbourne’un memleketi olan Birmingham’ın Aston kentindeki Villa Park’ta gerçekleşti.

Grup, stadyumda 40 bin kişiye ve canlı yayında milyonlarca kişiye hit şarkılarından oluşan bir performans sergiledi.

Sahnede ise Billy Corgan, Steven Tyler, Tom Morello, Ronnie Wood ve Yungblud gibi rock dünyasının önde gelen isimleri onlara eşlik etti.

Etkinliğin müzik direktörü Tom Morello’ya göre, grubun son performansı hayır kurumları için 140 milyon sterlin topladı.

Osbourne ve Black Sabbath’ın mirasını kutlayan bir konser filminin 2026’da yayınlanması planlanıyor.

Ozzy Osbourne kimdir

Ozzy Osbourne, 1948 doğumlu İngiliz rock müzisyenidir. 1970’lerde kurucu üyesi olduğu Black Sabbath grubuyla heavy metal müziğin öncülerinden biri olarak tanındı. Karanlık ve asi sahne tarzıyla dikkat çeken Osbourne, solo kariyerinde de büyük başarılar elde etti. “Metal Tanrısı” olarak anılan sanatçı, müziğinin yanı sıra çalkantılı özel hayatı ve televizyon programlarıyla da gündeme geldi.