Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son gelişme

Ünlü televizyon programcısı Metin Uca geçen günlerde bir etkinlik için Bursa’ya gittiği sırada araç kullanırken bilincini kaybetmiş ve trafik kazası geçirmişti.

Hastanede yapılan tetkiklerde boyun şah damarının ikisinin de tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı. Kazaya sebep olan bu durum nedeniyle acil ameliyata alınan Uca, 9 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Metin Uca, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Hızla iyileşiyorum"

Uca, eski bir fotoğrafını eklediği paylaşımına şu notu düştü:

* Merhaba… Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle.