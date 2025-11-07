Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmin ilk fragmanı yayınlandı

  1. Ekonomim
Pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanan Michael adlı biyografi filminden ilk fragman yayınlandı.

Son yıllarda oldukça popüler hâle gelen müzik biyografilerine yakında bir yenisi daha eklenecek.

Bir döneme damga vuran, son yıllarda ise daha çok istismar suçlamalarıyla gündeme gelen pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanan Michael, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

Kayda değer bir bütçe ayırdığı Michael için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

Michael Jackson'a odaklanan bu biyofilmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) oturuyor. Filmde Michael Jackson'ı Jaafar Jackson canlandırıyor ki kendisi zaten ünlü şarkıcının yeğeni. Oyuncu kadrosunda ona Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate ve Derek Luke eşlik ediyor.

Michael, 24 Nisan 2026'da vizyona girecek

Film, Michael Jackson'ın hayatını Jackson 5 grubuyula şöhrete kavuştuğu çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak ve hikâyeyi öldüğü güne kadar taşıyacak.

Donanımhaber'in derlediği bilgiye göre, filmin normal şartlarda bu yılın ekim ayında çıkması ve bu yıl Oscar yarışında yer alması bekleniyordu. Ancak Lionsgate, sürpriz bir kararla filmi Nisan 2026'ya erteledi.

O dönemde Michael'ın iki parçaya bölünüp iki film hâlinde yayınlanabileceği de konuşuldu ancak daha sonra bu plandan vazgeçildi. Jakcson'ın adının çocuk istismarıyla anılmasının da etkisiyle daha yapım aşamasında epey sorun yaşayan Michael, son dakika bir değişiklik olmazsa 24 Nisan 2026'da vizyona girecek.

