Milyarderler kulübüne katıldı: İngiltere'deki ilk milyarder müzisyen Sir Paul McCartney oldu

Beatles ile tanınan Paul McCartney, Sunday Times'ın 2024 Zenginler Listesi'ne göre İngiltere'deki ilk milyarder müzisyen oldu. 81 yaşındaki ünlü müzisyenin serveti 50 milyon sterlin artarak 1 milyar sterline ulaştı. McCartney'nin servetindeki bu değişim, özellikle 2023'teki Got Back turnesinin yanı sıra Beyoncé'nin son albümü Cowboy Carter'da 'Blackbird' şarkısını seslendirmesinin ardından geldi.

McCartney yakın zamanda Beyoncé ile FaceTime'da konuştuğunu ve Beyoncé'nin 'Blackbird' şarkısını yazdığı için kendisine teşekkür ettiğini açıkladı:

"Ona bu zevkin bana ait olduğunu söyledim ve şarkının harika bir versiyonunu yaptığını düşündüğümü belirttim."

Ayrıca geçen yıl da Beatles'ın iki derleme albümü yeni eklenen 21 parçayla yeniden yayımlanmış ve hatta grubun yeni şarkısı 'Now And Then' de 2023'te Beatles'ın son şarkısı olarak piyasaya sürülmüştü.

Şarkı, Birleşik Krallık listelerinde 1 numaraya ulaştı. 'Now And Then' 1970'lerin sonlarında John Lennon tarafından yazıp söylenmiş ve daha sonra yapay zekâ teknolojisinin de yardımlarıyla düzenlenip geliştirildi.

Şarkı, ses restorasyon teknolojisi sayesinde orijinal kayıttan seneler sonra Beatles'tan kalan McCartney ve Sir Ringo Starr tarafından tamamlandı.

En zenginler listesinde zirvede

McCartney zenginler listesine yeni giriş yapsa da J.K. Rowling gibi oldukça ünlü isimler de listede yer alıyor.

Zenginler listesinin başında tahmini serveti 945 milyon sterlin olan ve aynı zamanda Robert Galbraith adıyla Cormoran Strike serisini yazan Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling var.