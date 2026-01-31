‘Mimari Doğal Taş Yarışması’ yenilenen kurgusuyla başvurulara açıldı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 13. Mimari Doğal Taş Yarışması ile Türk doğal taşlarının mimarlık ve tasarım alanlarındaki çağdaş, nitelikli ve yenilikçi kullanımını desteklemeyi sürdürüyor. Yarışma, doğal taşın estetik, yapısal ve kültürel potansiyelini farklı ölçeklerde üretilmiş projeler aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. Mimarlık ve mekansal tasarım odaklı olarak yenilenen yarışmaya 13 Şubat’a kadar başvurulabiliyor.

Mimarlık ve mekânsal tasarım odaklı yeni yapı

Bu yıl itibarıyla kapsamı yeniden ele alınan yarışma, önceki dönemlerden farklı olarak mimarlık ve mekânsal tasarım odaklı bir yapıyla kurgulandı. Güncel edisyonunda odağını mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve ilişkili tasarım disiplinlerine genişleten yarışma; doğal taşın güncel mimari pratikler içindeki rolünü, hem uygulamaya geçmiş projeler hem de yenilikçi mekânsal tasarım önerileri üzerinden ele alıyor.

Uygulanmış projeler ve "en iyi stant tasarımı" kategorileri

Yarışma, ‘Kategori Ödülleri’ ve ‘En İyi Stant Tasarımı Ödülü’ olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirme sunuyor. “Kategori Ödülleri” ile mimarlık ve tasarım disiplinlerinde üretilmiş ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tamamlanmış hayata geçmiş projeler değerlendirilecek. Mimari, İç Mimari, Kentsel Tasarım/Kamusal Alan Tasarımı, Peyzaj Tasarımı, Koruma/Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme kategorilerinde; Türk doğal taşlarının kullanıldığı uygulamalar üzerinden doğal taşın güncel mimari üretimdeki yeri incelenecek. “En İyi Stant Tasarımı Ödülü” ise yarışmaya özel olarak tasarlanmış özgün projelere odaklanıyor. Türkiye’nin doğal taş çeşitliliğini temsil edecek, sergileme ve mekânsal temsil potansiyelini araştıran yenilikçi yaklaşımlar bu kategoride yarışacak. Stant Tasarımı Ödülü ile doğal taşın sergileme, anlatım ve mekânsal temsil potansiyelini araştıran yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek hedefleniyor.

Başvuru koşulları ve değerlendirme süreci

Kategori Ödülleri kapsamında başvurunun, projeyi hayata geçiren proje müellifi tarafından yapılması beklenirken; En İyi Stant Tasarımı Ödülü, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ile Koruma ve Restorasyon lisans veya yüksek lisans programlarından mezun tasarımcılara açık olacak. Bağımsız mimar ve tasarımcılardan oluşan Seçici Kurul, farklı disiplinlerden gelen üretimleri bir araya getirerek doğal taşın çok yönlü kullanımına dair zengin bir perspektif sunacak.

Ödül alan tasarımcıları uluslararası temsiliyet bekliyor

Değerlendirmeler sonucunda Kategori Ödülleri bölümünde ödül alan tasarımcıların, İMİB tarafından katılım sağlanan ulusal ve uluslararası prestijli etkinliklere davet edilmesi planlanıyor. "En İyi Stant Tasarımı Ödülü"ne layık görülen projenin ise İMİB’in katılacağı uluslararası organizasyonlarda uygulanması söz konusu olabilecek.

13. Mimari Doğal Taş Yarışması Takvimi şöyle açıklandı:

· Proje Son Teslim Tarihi: 13 Şubat 2026

· Seçici Kurul Değerlendirmesi: 20 Şubat 2026

· Sonuçların Açıklanması: 28 Şubat 2026

· Ödül Töreni: 23 Mart 2026