Miss Turkey'de kraliçe Sıla Saraydemir oldu

1980'de beri 'Miss World' ve 'Miss Supranational' gibi birçok uluslararası yarışmanın Türkiye lisans sahibi olarak gerçekleştiren Miss Turkey Organizasyonu'nda 43'üncü etkinlik gerçekleştirildi.

Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.

Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.

22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.

Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.