Mr. Dosso Dossi’den Ağrı Dağı’nda müzik festivali

Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi etkinliğinin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Doğubeyazıt Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlik için 70 metre uzunluğunda bir sahne kuruldu. Mustafa Sandal, Zara ve Kadr’nin sahne aldığı festivalde ışık ve lazer gösterileri de yapıldı.

Etkinlik kapsamında sahnede DJ performans da sergileyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge insanının moral ve motivasyonunu yükseltmek, ekonomik olarak kalkınması için bu organizasyonları düzenlediklerini belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turizm ve ekonomik anlamda kalkınması için çeşitli çalışmalarının olduğunu dile getiren Eraslan, "Nuh'un Gemisi ile ilgili ilçede bir müze yapma projemiz var. Şükürler olsun fazlasıyla bunun karşılığını görüyoruz. Buradaki insanlarımız coşkulu ve mutlular. Çünkü buradaki insanlar unutulmadıklarını ve batı illerinde olduğu gibi büyük konserler verildiğini görüyorlar." ifadelerini kullandı.