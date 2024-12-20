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Müge Anlı’da işlenen Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor: Başrol isim belli oldu

Yıllarca kadın kimliğiyle hemşirelik yapan ve erkek olduğu öldüğünde anlaşılan Handan hemşirenin sıra dışı öyküsünün başrolünü Ayta Sözeri canlandıracak.

Haber Merkezi
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Müge Anlı’da işlenen Handan hemşirenin hikayesi dizi oluyor: Başrol isim belli oldu
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Handan hemşire olarak tanınan 60 yaşındaki Şükran Aktaş’ın ölümü ve sonrasında yaşananlar herkesi şoke etmişti.  22 yaşında Tansu adında bir kızı olan Aktaş, adli tıp muayenesinde erkek çıkmış ve adının da Nail Ç. olduğu belirlenmişti.

Sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yapan Şükran Aktaş tarafından büyütülen Tansu, gerçek annesini bulmak için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Hastaneden çalındığı ortaya çıkan Tansu ve anne bildiği Handan hemşirenin hikâyesi dijital dizi oluyor.

Ayta Sözeri canlandıracak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Handan dizisinin yapımcılığını Berton Medya, uygulayıcı yapımcılığını ise Pass Film üstleniyor. Bedran Güzel’in yöneteceği diziyi Eray Yasin Işık kaleme alıyor. 60 yaşında hemşirelikten emekli olup kendi butiğini açan, herkesin ablası olan ve sevilen bu kadının sıra dışı hayatını Ayta Sözeri canlandıracak.

Ayta Sözeri’nin genç erkek halini Yağız Can Konyalı, Handan’ın kızı Tansu’yu Asude Kalebek canlandıracak. Handan dizisinde diğer başlıca rolleri Murat Kılıç, Elit Andaç Çam, Orhan Alkaya, Tarhan Karagöz, Evren Duyal, Mehmet Aykaç ve Sedef Avcı oynayacak.

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