Murat Ülker: Yazılarımı hazırlarken ben de öğreniyorum

Yazarlığı ile tanışmamızın üzerinden çok uzun zaman geçmeyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, EKONOMİ gazetemizin aylık kültür, sanat, edebiyat dergisi KİTAP’ın son sayısının konuğu oldu. KİTAP’ın kapak haberinde Murat Ülker, “Eskiden de okur ama çok yazmazdım. Pandemiyle birlikte, okuduklarımdan öğrendiklerimi paylaşmaya karar verdim” diyor.

KİTAP’ın Eylül sayısından…

Osman Arolat köşesinde ilk Meclis’in kuruluşunun tanıklarından olan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun kaleminden çıkan ‘İlk Meclis-Milli Mücadele’de Anadolu’ kitabını konu alıyor.

Kitapla Adım Adım köşesinde Rüştü Bozkurt, Prof. Dr. Celal Şengör ile gerçekleşen söyleşinin yer aldığı, ‘Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor’ kitabını, ayrıntılı değerlendirmeye tabi tutuyor. Eser, Masa Yayınları’ndan çıkmış, söyleşi Damla Karakuş tarafından gerçekleştirilmiş.

Hakan Güldağ, Ekonomi Kitaplığı’nda iş insanı olmakla birlikte yazılı basında ve televizyon programcılığında da mesai yürüten Hilmi Güvenal ile söyleşisine yer veriyor. Hilmi Güvenal’ın Yol Yakınken-Etkin Yöneticinin El Kitabı eseri de dahil olmak üzere söyleşide ilgi çeken konular ele alınıyor.

Handan Sema Ceylan Ne Okumalı’da Mahir Ünsal Eriş’in Babil Kulesi Kitabı’nı ele alıyor. Eriş, kitabında kelimelerin yıllar yıllar öncesine uzanan kökenlerine yönelik ilginç bir yolculuğa çıkarıyor okurunu.

Hilal Sarı, köşesinde ozan Âşık Veysel’in hemşehrisi, hayranı Veysel Kaymak’ı okurlarıyla tanıştırıyor. Sivas’ın Sarkışla İlçesi’nin Sivrialan köyünden dostu Âşık Veysel ile ilgili üç kitabı bulunan eğitimci, şair ve yazar Veysel Kaymak, söyleşide ünlü ozan ile ilgili anılara da yer veriyor.

Mustafa Kemal Çolak Bir Kitap’ta duayen iş insanı, Kibar Holding kurucusu ve onursal başkanı Asım Kibar’ın otobiyografisine yer veriyor. Çolak, yazısını, “Kitap, önce insan olunur, sonra iş insanı’ duygusu yaratıyor” yorumuyla bitiriyor.

Faruk Şüyün, Kopuk Kopuk da değerli iki yarışma bilgisi aktarıyor: İKSV’nin 9’uncusunu düzenlediği Talat Sait Halman Çeviri Ödülü ile Ayrıkotu Kitap ve Yazı-Yorum Edebiyat Dergisi işbirliğiyle gerçekleştirilen Tomris Uyar Öykü Yarışması. Kopuk Kopuk’ta ayrıca “25 milyon dolarlık kitap müzayedesi” haberi de var.